В Тайшете состоялся пресс-тур на строящиеся предприятия РУСАЛа

В производственный комплекс Тайшетского алюминиевого завода первой серии войдут 2 корпуса электролиза, литейный, анодный и энергетический цеха, а также полный комплекс объектов инфраструктуры. На заводе будут установлены разработанные Инженерно-технологическим центром компании электролизеры РА-400, суточная производительность каждого - более 3 тонн алюминия, сообщает пресс-служба БрАЗа ОК РУСАЛ.

- После полного запуска первого пускового комплекса наши объемы производства будут обеспечены заказами, - рассказал представителям СМИ генеральный директор ТаАЗа Игорь Волохов. - Ключевыми потребителями выпускаемой продукции станут Россия, Азия, Европа и США.

Тайшетский алюминиевый завод оборудуется самыми современными электролизерами, которые оснащены системой автоматической подачи сырья (АПС), системами сухой очистки газов с эффективностью более 98,5%. ТаАЗ и Тайшетская анодная фабрика имеют установленную санитарно-защитную зону и будут оборудованы современными системами очистки, позволяющими максимально снизить влияние производства на окружающую среду.

Запуск Тайшетской анодной фабрики запланирован на конец I квартала 2020 года. Журналистам показали, как сегодня здесь монтируют оборудование, производят пуско-наладочные работы, вводят в эксплуатацию уже готовые объекты.

- На Тайшетской анодной фабрике будут использованы только передовые мировые технологии по производству обожженных анодов, которые служат для подвода тока к электролиту в электролизерах, - говорит генеральный директор анодной фабрики Виталий Бенц. - Производительность на первом этапе эксплуатации составит до 217,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Это позволит обеспечить потребность в обожженных анодах не только Тайшетского, но и других алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири.

Планируется, что на предприятиях будут работать более трех тысяч человек. К моменту запуска первого пускового комплекса здесь будет занято более 1,5 тыс. сотрудников: 850 человек эксплуатационного и 700 ремонтно-обслуживающего персонала. В настоящее время уже ведется набор персонала на Тайшетскую анодную фабрику. В зависимости от квалификации персонала и выполняемых функций уровень зарплаты будет варьировать от 40 до 80 тыс. рублей. Средняя зарплата работников составит 60-62 тыс. рублей в месяц.

- Жители Тайшета и Тайшетского района имеют реальную возможность трудоустроиться к нам на завод. В компании разработана система подготовки и обучения сотрудников, - комментирует генеральный директор ТаАЗа Игорь Волохов. - На базе Тайшетского промышленно-технологического техникума для ТаАЗа будут готовить электромонтеров, мастеров слесарных работ, электрогазосварщиков, машинистов кранов, операторов автоматического процесса производства алюминия. В рамках целевых программ РУСАЛа будут обучаться сотрудники профильных специальностей, которые будут стажироваться на родственных предприятиях компании, где для этого есть необходимая база.

На территории Тайшета для настоящих и будущих работников предприятий компания РУСАЛ уже построила и ввела в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома. Суммарно это 17 тыс. кв. м жилья. Во всех 240 квартирах сделан чистовой ремонт, они полностью укомплектованы новой мебелью и бытовой техникой. Дворы обустроены детскими площадками, по периметру домов удобная парковка машин для сотрудников. Все дома находятся под видеонаблюдением и охраной.

К 2022 году РУСАЛ планирует построить в городе еще один жилой комплекс и сдать более 31 тыс. кв. м жилья - порядка 368 квартир.

Байкал24