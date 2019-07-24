Ведущие производители спецтехники и транспорта представили новинки для электросетевой отрасли в учебном комплексе "Россети Ленэнерго"

24 июля в рамках отраслевой выставки-форума, которая проходит на территории учебного комплекса «Россети Ленэнерго», состоялось совещание профильных специалистов электросетевых компаний и производителей транспорта и спецтехники, а также демонстрация новинок автотранспортной отрасли для электроэнергетики.

В ходе совещания главный эксперт ПАО «Россети» Андрей Артюшкин подчеркнул, что руководство компании уделяет большое внимание развитию и укомплектованию транспортных служб всех ДЗО. В настоящее время приоритетным направлением в этой работе является оснащение транспортных средств системами мониторинга. По его словам, на сегодняшний день уже 75% всего автопарка компании оснащены такими средствами. В планах – выйти к 2020 году на 100% оснащение. Также ведется серьезная системная работа по обновлению парка транспортных средств во всех дочерних обществах группы.

Партнеры электросетевых компаний – ведущие производители транспорта и спецтехники – рассказали о перспективах сотрудничества с энергетиками и новых доступных сервисах. В частности, компания «УАЗ» сообщила о прохождении сертификации дополнительного оборудования, установленного на автомашинах компании – лестницах, лебедках и т.д., и развитии направления по прямым поставкам запчастей. Представители компании «КАМАЗ» рассказали о возможности заключать сервисные контракты и предлагаемых новинках – седельных и магистральных тягачах.

Помимо вышеназванных компаний, в совещании приняли участие представители Группы «ГАЗ», АЗ «УРАЛ», «Стройдормаш» и других производителей, а также специалисты электросетевых компаний со всей России.

Новинки спецтехники можно посмотреть на отдельном полигоне, где представлены болотоходы, вездеходы, бурильно-крановые машины, гидроподъемники, многофункциональные краны-манипуляторы.

«Службам механизации и транспорта особенно интересны автогидроподъемники, вышки, краны, бурильные установки и, конечно, малые снегоболотоходы для служб бригад, которые обслуживают дальние районы, проводят осмотр линий, рубят просеки. Отмечу, что помимо расширения функционала и улучшения проходимости техники, производители большое внимание уделяют повышению комфорта для водителей и пассажиров – членов бригад», - отмечает ведущий специалист службы механизации и транспорта ПАО «Ленэнерго» Андрей Павлов.

Напомним, что в учебном комплексе «Россети Ленэнерго» при поддержке ГК «Энергоконтракт» и ЗАО «ЗЭТО» проходит отраслевая межрегиональная выставка-форум «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса». Подробная информация о выставке – в разделе на официальном сайте компании. Фотографии с тематических мероприятий доступны по ссылке.