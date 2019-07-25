Видеодомофоны и "умное" освещение появятся в городах Тульской области

Тульская область стала пилотным регионом по внедрению системы "Умный город", сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Елену Казмерчук. Проект реализуется в Туле и Новомосковске до 31 декабря 2024 года в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".

"Основная цель проекта - повышение качества жизни горожан за счёт внедрения цифровых технологий в управление городской инфраструктурой и процедуру принятия решений по развитию городов", - сказала Казмерчук.

По ее словам, Минстрой РФ, правительство Тульской области и администрации Тулы и Новомосковска заключили трехсторонние соглашения по реализации проекта. Уже разработаны дорожные карты. В Туле в рамках проекта будет внедрена платформа "Цифровой двойник города" - прототип реального города для анализа его реакции на возможные изменения и внешние воздействия.

В частности, уже в этом году в областном центре появится 8 "умных" светофоров и 30 остановок с электронными информационными табло. Также заработает система интеллектуального освещения, в историческом центре появится Wi-Fi; будут установлены видеокамеры с возможностью распознавания не только номеров автомобилей, но и лиц прохожих. В домах туляков устанавливаются умные приборы учета воды и тепловой энергии. В городе уже работает 70 видеодомофонов с возможностью управления со смартфона, оповещения в случае ЧС и связи с экстренными службами. Их число к 2024 году увеличится до 4 тысяч.

Новомосковск стал одним из городов, в котором уже создан "Цифровой двойник города" и реализован муниципальный сегмент "Безопасный город". Здесь же проведена интеграция системы с основными базами данных и системами управления и мониторинга (ЕДДС, отделением скорой помощи, полиции, тепловой компанией). Проводится работа по включению в систему пожарной охраны, газовой, аварийной служб, водоканала, служб электроснабжения. Кроме того, в городе внедряется интеллектуальная система контроля исправности противопожарных систем в местах массового пребывания людей и на социально значимых объектах.

Interfax