Комитет по энергетики подвел итоги весенней сессии

Отчет о работе комитета был принят на заседании комитета 25 июля.

За сессию принято восемь федеральных законов, три из которых касаются развития атомной отрасли, три – электроэнергетики.

Так, в последний пленарный день был принят законопроект, который обеспечит условия для масштабной модернизации и цифровизации электросетевого комплекса. Он предусматривает переход с 1 января 2023 года к установлению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных цен на такие услуги со сроком действия на пять-десять лет. При этом устанавливается контроль со стороны ФАС России за соблюдением минимальных и максимальных уровней тарифов со стороны региональных органов регулирования. Также документом закрепляется правовой статус регуляторных соглашений. С вступлением в силу данного закона, появится возможность направлять все средства, которые будут сэкономлены в электросетевом комплексе за счет повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности (а именно это даст долгосрочное и предсказуемое тарифообразование) направлять на модернизацию системы. При этом общий рост стоимости электроэнергии для конечных потребителей будет происходить по схеме «инфляция минус». «Принятие закона позволит провести модернизацию и цифровизацию электросетевого комплекса, включая создание системы интеллектуального учета электроэнергии, за счет повышения внутренней эффективности самого сетевого комплекса, не перекладывая расходы на плечи конечного потребителя», - пояснил председатель комитета Павел Завальный.

Также был принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», разработанный группой депутатов, в том числе, членами комитета по энергетике. Он направлен на предоставление бесплатного пайкового угля для домов с печным отоплением шахтерам, высвобожденным в связи с реструктуризацией отрасли.

В плане на весеннюю сессию – завершение работы над законопроектами, принятыми в первом и втором чтениях, а также рассмотрение новых проектов, вносимых на рассмотрение комитета.

Одним из важнейших среди них председатель комитета считает законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации». «Создание нормативной базы для микрогенерации даст гражданам возможность самим надежно, экологично и экономично обеспечивать энергоснабжение своих домов за счет экологически чистой солнечной генерации, поставляя излишки в сеть. Принятие законопроекта станет первой ласточкой на пути признания горизонтальной энергетики в России. Это – магистральный путь, по которому сегодня идет мировая электроэнергетика. По оценке МЭА, к 2030му году распределенная энергетика обеспечит до 75% новых подключений в ходе глобальной электрификации. Мы не должны игнорировать эту тенденцию», уверен Завальный.

Три из двадцати заседаний комитета были расширенными, с участием представителей федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ, а также представителей энергетических компаний. Один из них касался запуска государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса ГИС ТЭК. По мнению Завального, ее запуск в январе следующего года позволит не только обеспечить адекватное современным вызовам качество информации о работе и прогнозов развития российского ТЭК, но и выйти на мировой рынок энергетической аналитики, на котором сегодня Россия не представлена.

В апреле комитет вынужден был внепланово обратиться к теме ценообразования поставок сжиженного углеводородного газа для коммунально-бытовых нужд населения. В связи с отменой с 1 января 2019г. регулирования оптовых цен на СУГ соответствующим постановлением Правительства РФ в регионах стали возникать проблемы с компенсацией выпадающих доходов и перебои с поставками СУГ населению. Представители субъектов Федерации обратились в комитет по энергетике с просьбой рассмотреть возможность субсидирования возникающих расходов из федерального бюджета, возврата регулирования оптовых цен на СУГ на период доработки методик расчетов оптовых цен на СУГ и принятия решений, дающих возможность создавать гарантирующих поставщиков. Соответствующие рекомендации по итогам заседания направлены в профильные органы исполнительной власти.

И, наконец, в июле в рамках расширенного заседания комитета Государственной Думы по энергетике прошло обсуждение итогов отбора проектов модернизации тепловой генерации на 2022-2024 года и выработки предложений по возможности корректировки процедуры проведения конкурентного отбора на 2025 и последующие года. Нужно отметить, что комитет уделял большое внимание теме в ходе подготовки программы модернизации основного оборудования тепловых электростанций на период до 2030 года. Было проведено несколько круглых столов с участием профильных министерств, производителей и потребителей энергии, экспертных организаций. В решении комитета отмечается, что итоги отбора подтвердили прогнозы участников рынка - отбор исходя из критерия минимизации показателя эффективности привел к тому, что подавляющее большинство работ сведено к проведению средней или неглубокой по объёму модернизации и направлено преимущественно на низкозатратное продление паркового ресурса технологически устаревшего энергооборудования паросилового цикла до 2038-2040 годов. Что достичь целей модернизации и повышения эффективности, в нормативную базу, обеспечивающую правила отбора, необходимо внести ряд изменений. По мнению комитета, они должны быть направлены на решение двух задач:

продление паркового ресурса (100 ГВт) с неглубокой модернизацией, заменой оборудования, ограничивающего парковый ресурс по наработке или техническому состоянию. Это возможно сделать в Правилах отбора КОМ с возможным увеличением стоимости таких проектов до 1,35 и расширением обязательного объема работ, в том числе, с требованием замены систем управления, включая цифровизацию указанных систем;

глубокую модернизацию оборудования с полной заменой основных блоков и модулей, включая использования парогазового цикла, с учетом требований улучшения показателей, соответствующих лучшим мировым образцам с учетом возможностей отечественного машиностроения и локализации импортных образцов.

В ходе осенней сессии запланировано проведение четырех расширенных заседаний комитета, в том числе, совместное заседание комитетов Государственной Думы по контролю и регламенту, по энергетике и по аграрным вопросам, посвященное определению механизмов снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Большое внимание комитет уделяет экспертному обсуждению наиболее актуальных проблем развития ТЭК страны в рамках круглых столов с привлечением всех заинтересованных сторон, от представителей профильных министерств до отраслевых общественных организаций. Было проведено девять «круглых столов», из них два, касающихся законодательного обеспечения развития угольной отрасли и атомной энергетики нового поколения – на выезде, соответственно, в Кемерово и Томске.

Не менее интенсивно комитет планирует работать на этом направлении и в осеннюю сессию: в плане семь мероприятий по вопросам развития электроэнергетики, теплоснабжения, угольной и нефтегазовой отраслей, а также возможного влияния Парижского соглашения на развитие ТЭК.

В планах на осень также подготовка двух Правительственных часов: с участием министра энергетики А.В.Новака на тему «Развитие электроэнергетики страны: основные достижения, проблемы и пути решения» (6 ноября) и с участием руководителя ФАС И.Ю. Артемьева на тему «О развитии конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса, ценообразовании и тарифном регулировании монопольных видов деятельности, стоимости энергоресурсов» (4 декабря).

При Комитете велась работа специальных рабочих групп по совершенствованию законодательства в части организации системы учета и оплаты поставляемых энергоресурсов, по доработке (разработке) проектов федеральных законов по вопросам ведения Комитета и по подготовке законодательных инициатив, направленных на безопасное использование газового оборудования в ЖКХ.

Активно шла работа 25 секций Экспертного совета.

С полным отчетом о работе комитета можно ознакомиться на сайте комитета.