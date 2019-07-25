Россия и Индонезия выразили готовность сотрудничать в области судостроения

Делегация в составе представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, российских судостроительных компаний и производителей судового оборудования (АО «Объединенная судостроительная корпорация», ГК «Динамика», ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и АО «НПФ Микран») 22-24 июля 2019 года совершила рабочий визит в Индонезию.



При содействии Посольства и Торгового представительства Российской Федерации в Республике Индонезия состоялись переговоры с государственной судостроительной компанией PT PAL в г. Сурабая (провинция Западная Ява). Российская делегация посетила судоверфь PT PAL и свободную экономическую зону на острове Батам. Также были проведены встречи с руководством Министерства транспорта Республики Индонезия, Министерства промышленности Республики Индонезия, Министерства по морским делам и рыболовству Республики Индонезия, Координационного министерства по вопросам экономики Республики Индонезия.



В ходе визита были проведены презентации российской судостроительной отрасли и отдельных российских компаний, определены перспективные направления двустороннего взаимодействия. Индонезийская сторона отметила актуальность использования судов для очистки акватории прибрежных вод от пластика и иного мусора, заинтересованность в создании судов из новых (полимерных, композиционных) материалов, а также в сотрудничестве в области подготовки кадров. Особенный интерес вызвали российские пассажирские суда на подводных крыльях, воздушной подушке, быстроходные патрульные катера, рыбопромысловые суда и плавучие электростанции.



Индонезийские коллеги предложили российским организациям и компаниям принять участие в реализации концепции президента Индонезии Джоко Видодо «Осевая морская держава» и программе национального развития «Видение 2045» в части проектов судостроительной отрасли, создания и модернизации портовой инфраструктуры.



В свою очередь, представитель Минпромторга России пригласил официальных лиц и бизнес Индонезии посетить 15-ю Международную выставку и конференцию по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева 2019», которая пройдет 17-20 сентября в Санкт-Петербурге.