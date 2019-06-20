"ССТэнергомонтаж": партнерство на суше и на море

Компания «ССТэнергомонтаж» оказала благотворительную помощь мытищинскому Фонду помощи подшефным кораблям.

28 лет безупречной репутации Группы компаний «Специальные системы и технологии» ― это не только инновационные решения для предприятий и новый уровень комфортной жизни для миллионов людей по всему миру, это, прежде всего, ответственное отношение к своему делу и человеческие ценности. Поэтому ГК «ССТ» участвует в жизни регионов, поддерживая социальные проекты.

В июле инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» ― входит в состав ГК «ССТ» ― подписала партнерский договор с Фондом помощи подшефным кораблям городского округа Мытищи.

«Опекуном» Фонда стал новейший малый ракетный корабль «Мытищи», относящийся к 36-ой Краснознаменной ордена Нахимова 1-ой степени бригаде ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Андреевский флаг на нем подняли в декабре 2018 года в городе Балтийске.

Партнерство Группы компаний «Специальные системы и технологии» с Фондом помощи подшефным кораблям представляется важным по ряду причин. Во-первых, инжиниринговое подразделение ГК «ССТ» территориально находится в городе Мытищи, а во-вторых, компания производит системы обогрева для судостроения, что важно для создания комфортных и безопасных условий несения службы экипажа и защиты судового оборудования, систем пожаротушения, путей эвакуации от обледенения.

К решениям ГК «ССТ», облегчающим эксплуатацию судов, относится плита электрическая нагревательная (ПЭН) на основе нагревательного кабеля постоянной мощности с фторопластовой изоляцией. Еще одной специальной разработкой компании стала система обогрева контейнеров капсул спасательного плота морских и речных судов разных классов и назначений, включая корабли ВМФ РФ.