Ученые ВНИИНМ запатентовали новый тепловыделяющий элемент для исследовательских и транспортных реакторов

Авторский коллектив научно-исследовательского твэльно-топливного отделения АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара» (входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») получил патент «Твэл ядерного реактора». Изобретение предназначено для использования в производстве тепловыделяющих элементов активных зон водо-водяных исследовательских ядерных реакторов, а также транспортных энергетических установок. Новая разработка позволит увеличить энерговыработку активной зоны реактора.



Особенность дисперсионного твэла в том, что в его сердечнике топливосодержащая фаза находится в виде частиц диоксида урана, равномерно распределенных в непрерывной металлической матрице. Изобретение позволит оптимизировать процессы производства тепловыделяющих элементов, повысить безопасность и исключить возможность разрушения оболочки.

«Результатом нашего изобретения станет возможность профилирования плотности по урану по длине сердечника твэла при сохранении целостности и минимальном изменении его размеров при эксплуатации. Профилирование содержания урана позволяет регулировать энерговыделение по длине сердечника, увеличить среднюю энерговыработку в твэле и, соответственно, повысить эффективность использования изотопа урана-235», – подчеркнул один из авторов патента, начальник конструкторско-технологического отдела дисперсионных твэлов АО «ВНИИНМ» Сергей Ершов.



Для справки:



Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», Москва) – ведущий научно-исследовательский институт по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». www.bochvar.ru



Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реактора в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru

Отдел массовых и внутренних коммуникаций АО «ВНИИНМ»