В Ленинградской области завершились Всероссийские соревнования профмастерства энергетиков "Россети"

26 июля 2019 года в учебном комплексе «Россети Ленэнерго» в посёлке Терволово Ленинградской области завершились Всероссийские соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей.

В течение шести дней команды отстаивали честь своих компаний и регионов как в командном, так и в личном первенствах.

Среди участников – представители 14 дочерних компаний «Россетей»: «Россети Центр», «Россети Сибирь», «Россети Кубань», «Россети Томск», «Россети Урал», «Россети Юг», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Северный Кавказ», «Россети Волга», «Россети Янтарь», «Россети Тюмень», «Россети Московский регион». Кроме того, в соревнованиях участвовали энергетики компании «Ноябрьскэнергонефть».

По поручению генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского участников соревнований поздравил главный инженер компании Андрей Майоров.

«Мы с вами строим энергетику будущего. Не просто планируем, а уже реализовали пилотные проекты цифровой трансформации в нескольких регионах страны, которые доказали свою эффективность. Для уверенного движения вперед, в первую очередь, нужны профессионалы. Именно кадровый потенциал «Россетей» является ключевым фактором нашей эффективности в условиях нового технологического цикла. Соревнования в очередной раз выявили лучших представителей производственного блока холдинга. Именно вы являетесь надежной опорой компании и залогом устойчивого развития», – отметил Андрей Майоров, поблагодарив всех участников соревнований профмастерства.

Церемонию закрытия соревнований посетил заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволод Вуколов, который вручил награду победителю федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Лучшим электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей стал Николай Журавлев – представитель «Россети Волга».

Всеволод Вуколов зачитал поздравление участникам соревнований от имени Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топлилина.

«За короткое время наша страна заняла лидирующее место в мире по выработке электроэнергии. Эти достижения были бы невозможны без ежедневного, порой героического труда людей, выбравших профессию энергетика. Вы – современные специалисты – продолжаете славные исторические традиции российской энергетической отрасли и одновременно обладаете новыми компетенциями, в том числе передовыми методами цифрового управления. Все это дает уверенность в постепенном превращении отрасли в драйвер развития экономики России», - говорится в сообщении.

Соревнования включали теоретические и практические этапы по целому ряду работ – замене проходного и дефектного изоляторов, техобслуживанию разъединителя, тушению пожара на комплектной трансформаторной подстанции, оказанию первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. Кроме того, участники должны были продемонстрировать знание нормативной документации.

Сегодня также завершился Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства компании «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills, который проходил на территории учебного комплекса «Россети Ленэнерго». По итогам чемпионата будет назван лучший сотрудник электросетевых компаний в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

На закрытии соревнований первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель Комитета финансов Роман Марков поздравил команды с завершением соревнований и вручил благодарственные письма от имени Губернатора Ленинградской области за подготовку и успешное проведение Всероссийских соревнований профессионального мастерства сотрудникам «Россетей».

В рамках соревнований также проходила выставка «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса», участие в которой приняли компании-производители спецтехники, оборудования и средств защиты со всей России.