Аварийность на магистральных электросетях Сибири снижена на 32% в первом полугодии 2019 года

Об этом было заявлено на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Сибирского федерального округа (СФО) к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов, которое провел в Горно-Алтайске Министр энергетики РФ Александр Новак. В 2019 году ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) направило на финансирование ремонтной программы в СФО 1,65 млрд рублей. Выполнение запланированных мероприятий позволит поддержать сформировавшийся позитивный тренд по снижению аварийности.

В зоне ответственности филиала компании – МЭС Сибири находятся все регионы Сибирского федерального округа кроме Республики Алтай. Сотрудники филиала обслуживают на территории СФО 97 подстанций 220-1150 кВ общей мощностью 44 тыс. МВА и 18 тыс. км линий электропередачи.

Подготовка к предстоящему сезону максимальных нагрузок идет с опережением графика. Исполнение физических объемов ремонта составляет 105% от календарного и 61% от годового планов. На подстанциях МЭС Сибири отремонтировано 495 коммутационных аппаратов, выполнен ремонт 228 км ЛЭП, от растительности расчищено порядка 2,2 тыс. гектаров просек.

Предприятия МЭС Сибири полностью укомплектованы аварийным резервом, в том числе опорами ЛЭП, коммутационным и силовым оборудованием. Для выполнения восстановительных работ подготовлена 201 бригада и 605 единиц спецтехники.