Балаковская АЭС: энергоблок №3 выведен в планово-предупредительный ремонт

27 июля 2019 г. в 10:54 (мск) в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы энергоблок №3 Балаковской АЭС (Саратовская область) отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планово-предупредительного ремонта.

Разгрузка и останов энергоблока проведены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено.

Энергоблоки №№1, 2, 4 работают без изменений на номинальном уровне мощности. По состоянию на 09.30 (мск) 29 июля 2019 года суммарная нагрузка составляет 3141 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным (природным) многолетним фоновым значениям для европейской части территории России – 0,08-0,1 микроЗиверт/час.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

О работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru