Главный инженер "Россетей" Андрей Майоров доложил министру энергетики РФ Александру Новаку о готовности сибирских подразделений компании к зиме

Главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров, выступая на заседании Федерального штаба по безопасности электроснабжения Сибири в зимний период под руководством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, подчеркнул снижение числа технологических нарушений на объектах Россети Сибирь.

«За полгода в сети 110 кВ аварийность составила всего 439 случаев, что на 27% ниже аналогичного периода прошлого года. Основных причин технологических нарушений три: природное воздействие, вмешательство в работу энергообъекта посторонних и естественный износ (старение) оборудования. Хочу отметить, что к середине лета – 15 июля – программа технического обслуживания и ремонта сетей в Сибири выполнена на 53%. Близятся к окончанию работы по расширению просек воздушных линий, готовится к вводу в работу оборудование – в соответствии с утвержденными инвестпрограммами компании «Россети», оно будет введено в четвертом квартале. В целом подготовка к зиме идет даже с небольшим опережением».

Министр энергетики России Александр Новак, председательствующий на совещании, подчернул необходимость последовательно работать над улучшением ключевых показателей: «Надо обратить внимание на расчистку просек, трасс, своевременный ввод мощностей, который запланирован, на ремонты. Рассчитываю, что это уже отражено в графике» - отметил Новак.

Кроме того, министр энергетики подчеркнул стабильный рост энергопотребления в Сибири.

«В предстоящий осенне-зимний прогнозируется рост потребления электроэнергии на 2,6 процента, а ее выработка прогнозируется с ростом на 3,6 процентов. Хотел бы отметить снижение аварийности: по сетевым объектам она снизилась за 6 месяцев на 21 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - отметил Александр Новак.

К работе в осенне-зимний период в Сибири готовы в общей сложности 17,6 тысяч человек производственного персонала, 296 мобильных бригад и 5,4 тысяч единиц спецтехники Россети. На территории присутствия компании работают 46,9 тысяч подстанций общей трансформаторной мощностью 84,6 ГВА, протяженность линий электропередачи составляет 237,5 тысяч км.