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Модернизация

Костромаэнерго проводит реконструкцию подстанции в Нерехтском районе с внедрением цифровых технологий

Россети Центр, Костромаэнерго, Цифровая трансформация 2030

Энергетики филиала «Россети Центр Костромаэнерго» приступили к разработке проекта реконструкции ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» в г. Нерехта Костромской области.  Подстанция определена в качестве пилотной для реализации проекта Цифровая  подстанция» в рамках реализации концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

«Нерехта - 1» - ключевой центр питания города Нерехты и Нерехтского района Костромской области. В рамках цифровой трансформации здесь будет создана полноценная универсальная цифровая платформа, которая послужит образцом для дальнейшей модернизации энергосистемы всего региона. В результате оснащения ее современным оборудованием и системами управления, будет обеспечена стопроцентная наблюдаемость, автоматизирован учет, повысится надежность электроснабжения потребителей.

Сумма инвестиций в проект составит 737 миллионов рублей Завершение реконструкции ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» планируется к 2023 году.

«Построение цифровой электрической сети с качественно новыми характеристиками управляемости является нашей первоочередной задачей, направленной на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. Для этого  потребуется сформировать новую инфраструктуру, чтобы обеспечить гарантированную передачу электрической энергии и создать условия для конкурентного рынка сопутствующих услуг», - отметил первый заместитель директора-главный инженер Костромаэнерго Евгений Смирнов.

Компания: Россети Центр Костромаэнерго

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