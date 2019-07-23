Костромаэнерго проводит реконструкцию подстанции в Нерехтском районе с внедрением цифровых технологий

Энергетики филиала «Россети Центр Костромаэнерго» приступили к разработке проекта реконструкции ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» в г. Нерехта Костромской области. Подстанция определена в качестве пилотной для реализации проекта Цифровая подстанция» в рамках реализации концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

«Нерехта - 1» - ключевой центр питания города Нерехты и Нерехтского района Костромской области. В рамках цифровой трансформации здесь будет создана полноценная универсальная цифровая платформа, которая послужит образцом для дальнейшей модернизации энергосистемы всего региона. В результате оснащения ее современным оборудованием и системами управления, будет обеспечена стопроцентная наблюдаемость, автоматизирован учет, повысится надежность электроснабжения потребителей.

Сумма инвестиций в проект составит 737 миллионов рублей Завершение реконструкции ПС 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» планируется к 2023 году.