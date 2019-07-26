Молодых специалистов ТЭК, студентов и школьников приглашают принять участие в Молодежном дне #ВместеЯрче международного форума РЭН

5 октября 2019 года в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет Молодежный день − главное молодежное событие ТЭК России.

Организаторы Молодежного дня - Министерство энергетики России, Росмолодежь, Минобрнауки России и Правительство Москвы. Второй год подряд мероприятие носит название #ВместеЯрче, тем самым организаторы подчеркивают свою поддержку Всероссийскому фестивалю энергосбережения и энергетики #ВместеЯрче.

В 2019 году Молодежный день #ВместеЯрче объединит более 3000 молодых специалистов, студентов и школьников, которые соберутся в Москве для обмена опытом и идеями, а также для подведения итогов своей проектной деятельности в 2019 и формирования молодежной повестки ТЭК на 2020 год.

На площадке Молодежного дня состоится межведомственное совещание по вопросу популяризации среди молодежи страны топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования, участниками которого станут руководители Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодежи. В совещании также примут участие АНО «Россия – страна возможностей», руководители энергетических компаний, вузов и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Студенты и молодые специалисты смогут принять участие в Молодежном всероссийском производственном совещании #ВместеЯрче. Участники встретятся с представителями руководства крупнейших энергетических компаний страны и в свободном диалоге обсудят перспективы развития отрасли и актуальные производственные задачи ведущих предприятий ТЭК.

В течение дня пройдет совещание, посвященное обсуждению лучших практик проведения мероприятий фестиваля #ВместеЯрче, состоятся мероприятия Молодежного энергетического агентства БРИКС, сообщества «Молодые инженеры». Школьников ждут профориентационные маршруты от энергокомпаний и выставка профессий ТЭК и инженерных специальностей вузов.

Второй год подряд в рамках Молодежного дня пройдет финал Всероссийских конкурсов фестиваля #ВместеЯрче: конкурса флэшмобов и конкурса песни. Выбор победителей пройдет в форме открытого публичного обсуждения с участием студенческого сообщества, молодых специалистов отраслевых компаний и общественных объединений.

Кульминацией Молодежного дня станет традиционная встреча участников с Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком в формате «без галстуков». Министр расскажет о ключевых трендах развития российской и мировой энергетики и ответит на вопросы зала.

Завершит Молодежный день #Вместеярче РЭН итоговая сессия «Энергия молодежных инициатив 2020», на которой будут презентованы лучшие проекты и награждены победители и призеры молодежных конкурсов и проектов в области ТЭК, реализованных в 2019 году.

Для участия в Молодежном дне #ВместеЯрче необходимо зайти в раздел «Заявка на участие» на сайте форума РЭН и пройти регистрацию, выбрав пакет участия «Участник Молодежного дня». Участие бесплатное.

Контакты оргкомитета Молодежного дня: фонд «Надежная смена», Мария Вартанян, +7 (499) 218 88 88 доб. 3752, +7 965 404-72-44, vartanyan.m.v@fondsmena.ru