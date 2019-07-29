Во втором квартале 2019 г. на долю электроэнергии, выработанной ВИЭгенерацией, пришлось 19,7% от общего потребления электроэнергии в Эстонии

По информации эстонского системного оператора Elering во втором квартале текущего года эстонские электростанции выработали 411 ГВт*ч электроэнергии из ВИЭ, что составляет 19,7% от общего потребления электроэнергии в Эстонии. Суммарно, за последние два года электроэнергия, произведенная из ВИЭ во втором квартале года, составила чуть более 17% от общего потребления.

Количество электроэнергии, произведенной ВИЭ-генерацией во втором квартале этого года, было меньше, чем в первом квартале, но выше, чем год назад, главным образом из-за увеличения производства электроэнергии из биомассы и увеличения выработки солнечной генерации. Так, в сравнении со вторым кварталом прошлого года выработка ТЭС на биомассе выросла на 10%, а выработка СЭС почти в три раза превысила выработку электроэнергии за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале 2019 г. на долю электроэнергии из биомассы, отходов и биогаза пришлось 64%, на долю ВЭС – 30%, а на долю СЭС – почти 5% от общего производства электроэнергии из ВИЭ. Ветровая генерация получила субсидии в размере € 5 млн с апреля по июнь этого года, что на 6% процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего из законодательно установленного предела субсидирования электроэнергии, вырабатываемой объектами ветроэнергетики, а субсидируется 77% всей произведенной ветровой генерацией электроэнергии, в течение шести месяцев текущего года было выплачено ≈49% от общего объема субсидий на 2019 г. (просубсидировано 293 ГВт*ч из 600 ГВт*ч). ТЭС на биомассе, биогазе и отходах за три месяца текущего года произвели 263 ГВт*ч электроэнергии. При этом субсидии производителям электроэнергии из данных видов топлива, выплаченные во втором квартале этого года, составили € 13 млн.

Объекты гидроэнергетики во втором квартале 2019 г. выработали 6,5 ГВт*ч электроэнергии и получили € 176 тыс. в виде субсидий. Несмотря на частичное прекращение действия схемы субсидирования солнечной энергетики, число владельцев солнечных панелей продолжает расти, и во втором квартале этого года количество электроэнергии, выдаваемой в сеть солнечными панелями, составило почти 19 ГВт*ч. Поскольку большая часть электроэнергии, вырабатываемой солнечными микроустановками, используется для собственных нужд производителей, по оценке Elering, общее количество электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями, может в 4-5 раз превышать количество электроэнергии, поставляемой солнечной генерацией в сети общего пользования. Поддержка высокоэффективной когенерации во втором квартале этого года была несколько выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и составила € 612 тыс. Во втором квартале когенерацией было выработано чуть более 19 ГВт*ч электроэнергии. Субсидии на производство электроэнергии из ВИЭ и на высокоэффективную когенерацию финансируются потребителями за счет сбора за использование возобновляемых источников энергии. В течение второго квартала 2019 г. в рамках платы за использование ВИЭ Elering было собрано € 19,2 млн, а выплачено € 20,2 млн субсидий.

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