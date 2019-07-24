Выразительный черный: Legrand расширяет ассортимент серии Mosaic

Группа Legrand обновила ассортимент электроустановочного оборудования серии Mosaic в черном цвете. Решения Mosaic подходят для применения на объектах коммерческого, общественного и жилого сектора, а также для установки в административных помещениях промышленных предприятий.

Механизмы серии Mosaic пользуются большим спросом при проектировании помещений благодаря своей многофункциональности, простоте монтажа и стильному дизайну, ведь организация любого современного помещения требует системного подхода. Перед проектировщиками и дизайнерами стоит задача создания пространств, которые сочетали бы в себе комфорт, эргономичность и стильную визуальную составляющую. Универсальный цвет и функциональный минимализм станут идеальным дополнением практически любого стилевого решения - от ретро до хай-тека.

Электроустановочное оборудование Mosaic черного цвета можно применять в продукции такого же черного цвета: универсальных колоннах и мини-колоннах, в выдвижных розеточных блоках DLP для монтажа в пол и в стол, а также в настольных органайзерах и в офисных блоках скрытого монтажа.

В дополнение к существующему ассортименту механизмов черного цвета (розетки RJ 45 и рамки) добавлены розетки 2К+З, 2Х2К+З, 3Х2К+З для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны и настольные блоки. Новые розетки под углом 45 градусов со специальными защитными шторками и пружинными зажимами походят под все виды суппортов. Обновленный ассортимент также включает в себя розетки USB 5В 2400 мА с винтовыми зажимами для зарядки мобильных устройств (смартфонов, MP3 плееров, планшетов) и розетки HDMI 1.4 с предварительно выполненным соединением для передачи цифровых аудио- и видеопотоков высокого разрешения.

Все элементы системы абсолютно совместимы друг с другом, отличаются высокой технологичностью, простотой монтажа и эргономичным дизайном.