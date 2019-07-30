Гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов и врио Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продолжат позитивную динамику развития энергетики региона

В Магасе состоялась рабочая встреча врио Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и заместителя гендиректора ПАО «Россети», руководителя «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.



В ходе обсуждения Махмуд-Али Калиматов предложил создать межведомственную рабочую группу для решения проблем в электросетевом комплексе региона.

«Главная задача – доступность электроэнергии для жителей региона. С этой целью необходимо создать межведомственную рабочую группу. Каждая структура должна разработать свою концепцию по решению проблемы энергоснабжения, учитывая все погрешности в работе и свою ответственность», - сказал Махмуд-Али Калиматов, отметив, что готов оказать энергетикам максимальное содействие и личную поддержку в решении существующих проблем.

Виталий Иванов, в свою очередь, сообщил, что специалистами «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии впервые проведён технический аудит состояния объектов электросетевого хозяйства. Выявлен ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения для обеспечения стабильного энергоснабжения региона.

«Убеждён, что динамичный темп реанимации отрасли Ингушетии, который мы наметили, будет продолжен с новыми силами и сопровождаться вашими продуктивными решениями», - сообщил Виталий Иванов, обращаясь к врио Главы региона.

Махмуд-Али Калиматов также обозначил необходимость приобретения спецтехники и оборудования для проведения работ на объектах республики. Виталий Иванов отметил, что вопрос на контроле у руководства компании «Россети», и уже к концу августа шесть районных электросетей филиала будут обеспечены необходимой спецтехникой.



Участники диалога также обсудили платёжную дисциплину различных групп потребителей в республике. Было отмечено, что на фоне роста платежей населения по-прежнему критически высокими остаются долги предприятий ЖКХ. По итогам первого полугодия структуры жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии исполнили платежные обязательства перед энергетиками лишь на 13%. Врио Главы РИ дал поручение председателю Правительства Зялимхану Евлоеву оперативно принять меры по решению озвученной проблемы, в том числе в рамках рабочей группы, которая будет создана.



Первое совещание межведомственной группы Махмуд-Али Калиматов предложил провести в конце сентября.