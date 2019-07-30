Компания "Россети Северный Кавказ" обновляет сети в отдаленном Урупском районе Карачаево-Черкесии

Компания «Россети Северный Кавказ» в рамках ремонтной программы ведет работу по обновлению и техническому обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ в Урупском районе - самом отдаленном в Карачаево-Черкесии.

Специалистам Урупских районных электросетей филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» предстоит установить около 80 новых опор линий электропередачи, заменить пять трансформаторов на более мощные. Кроме того, мастера проведут монтаж 7,5 км самонесущего изолированного провода и обновят около 45 единиц различного оборудования.



Работы проводятся почти во всех населенных пунктах самого отдаленного района республики: в селе Уруп, станице Преградной, поселках Медногорском и Рожкао.



Особое внимание в этом году уделяется повышению надежности энергоснабжения Курджиновского сельского поселения. Населенный пункт граничит с Краснодарским краем и является самым отдаленным и труднодоступным для проведения работ на объектах.

«Практически все линии электропередачи района находятся в горно-лесистой местности, проходят по скалам и вдоль рек, а один из обслуживаемых населенных пунктов – посёлок Рожкао - располагается по бездорожью в 25 км от производственного участка», - рассказывает мастер Курджиновского производственного участка Урупских РЭС Елена Сутягина.

Проведение работ представляет определенные трудности, но несмотря на это, с начала года специалисты производственного участка уже заменили на новые 24 опоры линий электропередачи, около двух километров самонесущего изолированного провода и установили два трансформатора.

«До конца года будет установлено еще 15 опор, один трансформатор и произведена замена около одного километра дефектного провода на самонесущий изолированный», - отметила Сутягина.

Работа по обновлению распределительных сетей 0,4-10 кВ в Урупском районе, как и в других муниципальных образованиях республики, проводится филиалом поэтапно в течение нескольких лет.