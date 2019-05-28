Передовые технологии автоматизации для создания цифрового производства будут представлены в рамках конференции "ПТА-Уфа 2019". Уже в сентябре!

С пециализированная конференция по промышленной автоматизации «Передовые Технологии Автоматизации – Уфа 2019» состоится 18 сентября 2019 года в конференц-центре отеля Holiday Inn Ufa.

Конференция продолжит цикл мероприятий, посвященных новейшим разработкам и решениям в области промышленной автоматизации, которые уже с успехом состоялись в крупнейших промышленных центрах России: Перми, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске и Санкт-Петербурге. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА». Сайт https://www.pta-expo.ru/ufa/

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Уфа – это один из крупных нефтеперерабатывающих, научных, культурных центров России. Город занимает 11 место по численности населения городов-миллионеров РФ. В Уфе развиты такие виды промышленности, как нефтепереработка, машиностроение, химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс и машиностроение составляют основу экономики. Количество крупных и средних предприятий в Уфе – около двухсот.

К числу наиболее значимых и приглашаемых к посещению конференции «ПТА –Уфа 2019» относятся такие предприятия, как ОАО «АНК Башнефть», ООО «Селена-Нефтехим», ОАО «НовоУфимский НПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез» (УОС), ОАО «Башкирская нефтехимическая компания», ЗАО «Стеклонит», ОАО «Уфахимпром», ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций», ОАО «УМПО», Государственное унитарное Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», ГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение», «Нефтеавтоматика», и другие предприятия.

Тематические разделы конференции «ПТА – Уфа 2019» охватят наиболее актуальные для цифровой экономики направления:

Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения, как достичь эффективности.

Развитие промышленной автоматизации и облачных технологий.

Промышленный интернет вещей и большие данные для решения задач управления производством.

Искусственный интеллект и внедрение роботизированных технологий.

Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника» производственной системы.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

Информационная безопасность промышленных предприятий, переход к цифровизации.

Слушателей ждут экспертные доклады и презентации актуальных решений от ведущих компаний-производителей, дистрибьюторов и системных интеграторов.

Так, рамках доклада компании Advantech будут представлены технологии для систем сбора данных с территориально распределенных объектов. В частности, речь пойдет о решениях по сбору телеметрии и удаленному мониторингу на базе как проводных, так и беспроводных сетей, а также о преимуществах и недостатках сетевых технологий и протоколов.

Спонсор конференции, компания Phoenix Contact, расскажет об актуальных промышленных коммуникационных технологиях. Речь пойдет о решениях в области Industrial Ethernet, передаче данных по полевой шине, а также промышленной беспроводной связи. В демонстрационной зоне компания представит инновационное оборудование для построения сетей связи.

Еще один спонсор конференции, компания «ТЕХНОЛИНК», представит экспертные доклады на тему: «Цифровые технологии управления производством в эпоху Индустрии 4.0» и «Цифровые двойники оборудования и процессов: управление надежностью и повышение качества производства».

Компания Rittal расскажет о новых крупногабаритных шкафах VX25, компактных распределительных шкафах AX и компактных корпусах KX – Generation X. VX25 - это первая система распределительных шкафов, которая полностью соответствует требованиям повышения производительности систем управления и распределительных устройств. AX и KX обладают не только простотой и быстротой монтажа, но также гибкостью в применении и повышенной безопасностью в эксплуатации. Все новинки соответствуют требованиям к производственным цепочкам создания добавленной стоимости в концепции «Индустрия 4.0».

Также в рамках конференции «ПТА - Уфа 2019» вниманию слушателей будет представлена презентация эксклюзивного продукта в программе поставок ПРОСОФТ — серия устройств AEx производства тайваньской компании Aplex, сертифицированная по нормам ТР ТС 012 для Зоны 2. Все устройства имеют степень защиты IP66, оснащены надежными и безопасными коннекторами типа M12 и выполнены в уникальном модульном дизайне.

Доклад компании Fastwel будет посвящен новому процессорному модулю CPM723, работающему под управлением CoDeSys v.3, а также развитию линейки модульных контроллеров – Fastwel I/O-2, выпуск которой планируется начать в текущем году. Модульный ПЛК Fastwel I/O для ответственных применений хорошо знаком отечественным специалистам в области АСУ ТП. Сегодня под управлением этого контроллера работают сотни объектов на предприятиях нефтегазовой отрасли, в промышленности, на транспорте – везде, где к ПЛК предъявляются высокие требования к надежности и отказоустойчивости управляющих систем.

В настоящее время одной из основных тенденций в сфере создания современных систем технологического контроля и управления является использование шины Ethernet в качестве основной шины сбора данных и управления. При этом на рынке контроллеров начинают появляться РС совместимые решения. Один из примеров такого решения – безвентиляторный необслуживаемый промышленный компьютер iPC GRIDEX II. Данная технологическая платформа разработана и производится в России и рассчитана на работу в условиях 24*7 в течение не менее 15 лет. Ее технологический потенциал позволяет строить совершенно разные решения – контроллеры технологического процесса, коммуникационные контроллеры, рабочие места персонала и сервера АСУ ТП. Промышленный компьютер iPC GRIDEX II представит в своем докладе его разработчик – компания «Модульные Системы Торнадо».

Презентация компании AdvantiX будет посвящена компьютерному оборудованию AdvantiX и возможностям, которые оно предоставляет разработчикам и производителям систем автоматизации промышленного и специального назначения. Особое внимание будет уделено новинке AdvantiX «Брусника» — компьютерам на базе российских процессоров «Эльбрус», что особенно актуально для программы импортозамещения и вызовов настоящего времени. Важной частью доклада станет презентация обновленной линейки серверов AdvantiX Intellect, в которой сделан акцент на модели, выполненные в рамках программы импортозамещения. Часть оборудования, о котором пойдет речь в докладе, можно будет увидеть и оценить в специально организованной демонстрационной зоне.

В рамках мероприятия свои новейшие разработки и решения представят также компании HollySys, «МИЛУР» и другие ведущие игроки отрасли.

В о время кофе-брейков у слушателей будет возможность ознакомиться с новинками компаний в демонстрационной зоне и напрямую пообщаться с экспертами. Приятным завершением мероприятия станет розыгрыш ценных призов, предоставленных участниками и спонсорами конференции.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов нефтехимических, машиностроительных, приборостроительных, деревообрабатывающих, энергетических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА - Уфа 2019», которая состоится 18 сентября 2019 года в отеле Holiday Inn Ufa по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д.2.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества: