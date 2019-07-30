Системный оператор рассказал энергетикам промышленных предприятий ГК "Росатом" о преимуществах механизма управления спросом

Начальник Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Максим Кулешов принял участие в организованном АО «Атомэнергопромсбыт» совещании по вопросам повышения эффективности деятельности по энергоснабжению промышленных предприятий атомной отрасли. В своем докладе он рассказал о возможностях оптимизации энергоснабжения, которые дает запускаемый на российском рынке механизм управления спросом.

Значительная часть повестки совещания, прошедшего 25-26 июля в Московской области, была посвящена инновациям в энергетике и связанным с ними новым возможностям для промышленности. В рамках дискуссии о стратегии развития и цифровизации электротехнического комплекса ГК «Росатом» были заслушаны доклады о распределенной энергетике, роли и возможностях потребителей на рынке электроэнергии будущего и о результатах работы Инфраструктурного центра EnergyNet.

Максим Кулешов рассказал участникам совещания об управлении спросом на электроэнергию, истории создания, практике применения и перспективах этого механизма в мире, а также представил промежуточные результаты реализации пилотного проекта по созданию в России агрегаторов управления спросом.

«Агрегаторы управления спросом консолидируют способность розничных потребителей изменять потребление и конвертируют ее в товары и услуги на рынках электроэнергии, мощности и системных услуг, транслируя часть полученного на оптовом рынке эффекта потребителям», – рассказал Максим Кулешов.

Концепция агрегаторов управления спросом разработана Системным оператором в рамках реализации дорожной карты EnergyNet. К началу 2019 года завершилась работы по созданию нормативной базы, позволяющей провести пилотный проект. Первый отбор исполнителей услуг по управлению спросом был проведен Системным оператором в июне 2019 года. Всего было отобрано 20 компаний – агрегаторов управления спросом, координирующих управление потреблением 77 конечных потребителей, в числе которых офисные комплексы, предприятия сельского хозяйства, пищевой, машиностроительной, нефтегазовой промышленности. Впервые снижение потребления в рамках пилотного проекта осуществлялось 15 июля 2019 года.

Следующий отбор исполнителей услуг по управлению спросом будет организован в сентябре с периодом оказания услуг с октября по декабрь 2019 года.

По итогам реализации пилотных проектов будут сформированы предложения для последующих изменений нормативной базы отрасли, предусматривающих внедрение новой модели управления спросом на постоянной основе путем интеграции деятельности агрегаторов в работу оптового рынка электроэнергии и мощности. Начало полноценного функционирования целевой модели управления спросом намечено на 2021 год.