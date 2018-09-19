Апелляционный суд подтвердил претензии "Газпром газораспределение Дальний Восток" к стройкомпании на 680 тыс. руб. за повреждение газопровода

RusCable.Ru - главный кабельный видеоблоггер
31 июля 2019, 18:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Шестой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, по которому ООО «Капстрой» обязано возместить АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» более 680 тыс. рублей ущерба, образовавшегося из-за повреждения газовых сетей в ходе несанкционированных земляных работ в охранной зоне газопровода.
Руководитель строительной компании не отрицал вины своего предприятия в повреждении газораспределительной сети и гарантировал выполнение собственными силами работ по восстановлению газопровода. Однако причиненный ущерб добровольно не возместил. В результате АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании убытков, связанных с потерями газа и проведением работ по ликвидации аварии.
«К сожалению, строительные компании все менее ответственно подходят к согласованию работ в охранных зонах сетей газоснабжения, забывая, что порыв газопровода не только потенциально опасен для жизни и здоровья людей на месте происшествия, но также ведет к ограничению подачи газа добросовестным потребителям» - сказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.
Справка:
В июле 2018 г. сотрудники ООО «Капстрой» проводили работы по отведению воды в районе ул. Центральной с. Ильинка Хабаровского района. В нарушение действующего законодательства компания не обратилась к газовикам для получения разрешения на проведение работ в охранной зоне газопровода и применяла тяжелую строительную технику в отсутствие на месте производства земляных работ специалистов АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». В результате газовые сети были повреждены экскаватором. После вскрытия поврежденного участка газопровода и его обследования специалисты газовой компании обнаружили внутри трубы большое количество песка и глины, попавших внутрь через порыв. Чтобы удалить засорение и восстановить беспрепятственный ток газа внутри сетей, пришлось очистить более 2 км трубы диаметром 280 мм.
За 1 полугодие 2019 года газораспределительная организация зафиксировала уже 10 случаев порыва газопроводов в результате несанкционированных работ в охранных зонах газовых сетей: два случая в Хабаровском крае и восемь в Сахалинской области.