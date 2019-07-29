Энергетики предотвратили возникновение аварийных ситуаций в подтопленном Белогорске

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК») обеспечивают безопасность людей и энергооборудования в городе Белогорске, в котором с 29 июля действует режим ЧС в связи с паводком. Уровень воды в реке Томь ежедневно повышается, 31 июля на 12.00 он составил 435 см (с 29 июля поднялся на 133 см).

Сегодня возникла угроза затопления двух трансформаторных подстанций на ул. Набережная и острове Старица, там вода вплотную подошла к энергооборудованию. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций оперативно от электроснабжения были отключены дома. В настоящий момент подтоплены несколько опор линий электропередачи, угрозы для безопасности нет, за ними установлено постоянное наблюдение. Все остальное подстанционное оборудование в Белогорске находится значительно выше уровня прогнозируемого затопления.

«Электроснабжение во всех населенных пунктах будет восстановлено, как только уровень воды снизится и энергетики смогут начать аварийно-восстановительные работы. Амурские электрические сети направляют все необходимые силы и средства на предотвращение и ликвидацию последствий паводка для энергооборудования, обеспечивая безопасность людей и сохранность подстанций. При этом безопасность людей у нас на первом месте, - рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – Наши специалисты ведут круглосуточное наблюдение за состоянием оборудования, которое оказалось в зоне подтопления, за уровнем рек, с целью оперативного решения вопросов по энергоснабжению потребителей. Электричество и вода – смертельно опасное сочетание».

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» просит жителей области быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности! Нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

При обнаружении оборванных проводов сообщите об этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.