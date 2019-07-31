Еще два завода по производству изделий для авиационно-космической отрасли появятся в Дубне

Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическом зонам (ОЭЗ) при правительстве Московской области одобрил бизнес-планы еще двух потенциальных резидентов ОЭЗ «Дубна», которые займутся созданием изделий и техники последнего поколения для авиационно-космической отрасли, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что холдинг «Промышленные технологии» на территории подмосковной ОЭЗ локализует уже пятое по счету предприятие.

«На момент подготовки бизнес-плана уже достигнуты договоренности с резидентом «Промтех-Дубна», который является участником холдинга «Промышленные технологии», на аренду его производственных помещений, части оборудования, а также на получение беспроцентной кредитной линии на сумму до 200 миллионов рублей. Общие инвестиции в проект составят 234 миллионов рублей, а число сотрудников - 185», - сообщил Хромов.

В пресс-службе отметили, что АО «Дубненский завод коммутационной техники» займется модернизацией производства электрических и оптических соединителей с использованием наилучших доступных технологий, научных, технических и организационных систем и решений, отвечающих европейским требованиям к производству коммутационной техники. Продукция предназначена для предприятий авиационной, космической промышленности, наземной техники (в том числе военной), а также морского, речного и железнодорожного транспорта. Проект находится в стадии реализации с июля 2019 года. Для его успешного завершения необходимо докупить оборудования, пройти лицензирование, аттестацию производства на соответствие требованиям нормативных документов и запустить серийное производство.

Еще одно предприятие, которое займется разработками в области приборостроения и топливных агрегатов планирует построить ООО «Альконт». В настоящее время компания проводит ряд опытно-конструкторских работ в интересах Объединенной двигателестроительной корпорации. Цель – производство импортозамещающей продукции для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, истребителя пятого поколения Су-57, и для конвертированных двигателей наземного применения.

«Производство импортозамещающего оборудования разместится на площади 1,5 тысячах квадратных метров. На первоначальном этапе компания планирует разрабатывать и производить интеллектуальные вибропреобразователи (датчики вибрации) и датчики давления, а затем расширять ассортимент продукции. «Альконт» намерен инвестировать в проект 120 миллионов рублей и создать 40 рабочих мест», - заключил Хромов.

mosreg.ru