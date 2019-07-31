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Инвестиции (проекты)

Кабмин РФ выделил 104 млрд руб на терминал "Утренний" для проекта "Новатэка"

Кабмин РФ выделил 104 млрд руб на терминал Утренний для проекта Новатэка

31 июля 2019, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: СПГ, НОВАТЭК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Правительство РФ постановило выделить из бюджета 103,6 миллиарда рублей на строительство СПГ-терминала "Утренний" в Сабетте (ЯНАО) для проекта компании "Новатэк", говорится в соответствующем документе кабмина.

"Правительство Российской Федерации постановляет:… Осуществить в 2019-2022 годах бюджетные инвестиции в строительство объекта капитального строительства "Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Утренний" в рамках федерального проекта "Северный морской путь", — говорится в документе.

Уточняется, что предполагаемая предельная стоимость всего объекта — 144,2 миллиарда рублей. Срок ввода — 2022 год, мощность — 21,6 миллиона тонн СПГ в год.

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