Костромская ГРЭС в I полугодии увеличила выработку электроэнергии в 1,5 раза

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31 июля 2019, 15:00
Рубрика: Производство
Метки: КОСТРОМСКАЯ ГРЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал АО "Интер РАО - Электрогенерация" - "Костромская ГРЭС" в январе-июне 2019 года выработала 8,08 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 47,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба Костромской ГРЭС.
При этом коэффициент использования установленной мощности станции за первые шесть месяцев текущего года увеличился и составил 51,7% против 35% за такой же период прошлого года.
Основные причины увеличения показателей связаны с благоприятной конъюнктурой, сложившейся для станции на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также качественной эксплуатацией энергооборудования.