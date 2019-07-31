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Производство

Костромская ГРЭС в I полугодии увеличила выработку электроэнергии в 1,5 раза

Костромская ГРЭС в I полугодии увеличила выработку электроэнергии в 1,5 раза

31 июля 2019, 15:00
Рубрика: Производство
Метки: КОСТРОМСКАЯ ГРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал АО "Интер РАО - Электрогенерация" - "Костромская ГРЭС" в январе-июне 2019 года выработала 8,08 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 47,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба Костромской ГРЭС.

При этом коэффициент использования установленной мощности станции за первые шесть месяцев текущего года увеличился и составил 51,7% против 35% за такой же период прошлого года.

Основные причины увеличения показателей связаны с благоприятной конъюнктурой, сложившейся для станции на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также качественной эксплуатацией энергооборудования.

Interfax

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