Костромская ГРЭС в I полугодии увеличила выработку электроэнергии в 1,5 раза

Филиал АО "Интер РАО - Электрогенерация" - "Костромская ГРЭС" в январе-июне 2019 года выработала 8,08 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 47,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба Костромской ГРЭС.

При этом коэффициент использования установленной мощности станции за первые шесть месяцев текущего года увеличился и составил 51,7% против 35% за такой же период прошлого года.

Основные причины увеличения показателей связаны с благоприятной конъюнктурой, сложившейся для станции на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также качественной эксплуатацией энергооборудования.

Interfax