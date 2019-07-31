Крупнейший в истории США запрос предложений на строительство объектов в области ветровой энергетики объявлен в штате Нью-Йорк

Власти штата Нью-Йорк объявили запрос предложений по проектам сооружения ВЭС Empire Wind и ВЭС Sunrise Wind, которые планируется построить у Атлантического побережья этого северо-восточного штата США. Это первые офшорные ВЭС, которые будут построены на территории штата.

Разработчиком проекта строительства ВЭС Empire Wind мощностью 816 МВт является норвежская энергетическая компания Equinor. ВЭС будет состоять из 80 ветровых турбин мощностью свыше 10 МВт каждая. Стоимость проекта составляет $ 3 млрд. После ввода в эксплуатацию ВЭС сможет обеспечивать электроэнергией более 500 тыс. домохозяйств.

Проект ВЭС Sunrise Wind мощностью 800 МВт будет реализовываться совместно датской компанией Ørsted, специализирующейся в строительстве генерирующих объектов на базе ВИЭ, и американской энергокомпанией Eversource, сфера деятельности которой охватывает регион Новая Англия5 . На ВЭС будут установлены ветровые турбины SG 8.0-167 DD производства компании Siemens Gamesa Renewable Energy Строительство обеих ВЭС намечено завершить в 2024 г. Всего в штате Нью-Йорк планируется построить 9 ГВт офшорной ветровой генерации к 2035 г. в рамках реализации стратегии по сокращению на 40% выбросов парниковых газов к 2030-м годам. В связи с этим планируется инвестировать $ 287 млн в производство и сервисное обслуживание необходимой портовой инфраструктуры и $ 20 млн в обучение персонала ВЭС на базе Государственного Университета Нью-Йорка (State University of New York).

Информационно-аналитический ресурс Power Technology