"Курганский арматурный завод" займется производством нефтегазового оборудования

Фото Анны Макаровой, служба информации «Область 45» Фото Анны Макаровой, служба информации «Область 45»

29 июля в Кургане прошла рабочая встреча врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова с президентом китайской компании INTLEF Хи Шиконг и руководителем ее представительства в России Ян Фули. Стороны обсудили развитие сотрудничества в области создания производств нефтегазового оборудования.

Во время визита партнеры из Китая отметили близость географического положения Курганской области к нефтедобывающим регионам и наличие транспортной инфраструктуры, которая позволит осуществить поставки оборудования на месторождения в максимально сжатые сроки.

Согласно планам, Курганская область предоставит площади, поддержку и кадры с их дальнейшим обучением для открытия предприятия по изготовлению нефтегазовых установок (устьевая арматура, буровые изделия, продукция для ремонта скважин). INTLEF, со своей стороны, обеспечит промышленников технологиями производства и инвестициями.

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков во время встречи отметил:

«Регион выбран правильно. По тарифам мы сейчас сравняемся с соседними регионами. Если проект ожидает успех, то мы готовы предложить вам площадку на территории опережающего развития. Можно будет строить новое предприятие с пакетом налоговых льгот».

Для реализации этой идеи были выбраны производственные площадки «Курганского арматурного завода», который на данный момент постепенно восстанавливает былые мощности.

«Я думаю, если половина тех договоренностей, о которых мы переговорили с нашими коллегами, будет исполнена – то это уже реальный шаг к возрождению арматурного завода», – подчеркнул председатель Совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов. – «Это не будет старый завод «Икар». Это будет абсолютно новое арматурное предприятие, которое будет обладать другими компетенциями, гораздо выше. Завод будет выпускать продукцию уже мирового уровня, и мы будем предлагать ее нашим российским коллегам».

Справка:



ООО «Курганский арматурный завод» создан на базе ОАО НПО «Курганприбор» и специализируется на производстве запорной арматуры для предприятий нефтяной, газовой, химической промышленности. Вся выпускаемая арматура выпускается из сталей обычного качества, легированных, а так же высоколегированных; климатических исполнений умеренного и холодного климата; для агрессивных и неагрессивных рабочих сред; тип присоединения фланец (в том числе и с размерами по ANSI), под приварку, муфта.



В производственном цикле задействовано более 2000 единиц различного оборудования, имеется собственный инструментальный цех, лучшее в области гальваническое производство, центральная измерительная и центральная заводская лаборатории для проведения входного контроля поступающих материалов и различных видов испытаний.

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