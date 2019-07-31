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Инвестиции (проекты)

"Курганский арматурный завод" займется производством нефтегазового оборудования

Фото Анны Макаровой, служба информации «Область 45»

Фото Анны Макаровой, служба информации «Область 45»

Фото Анны Макаровой, служба информации «Область 45»

Фото Анны Макаровой, служба информации «Область 45»

29 июля в Кургане прошла рабочая встреча врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова с президентом китайской компании INTLEF Хи Шиконг и руководителем ее представительства в России Ян Фули. Стороны обсудили развитие сотрудничества в области создания производств нефтегазового оборудования.

Во время визита партнеры из Китая отметили близость географического положения Курганской области к нефтедобывающим регионам и наличие транспортной инфраструктуры, которая позволит осуществить поставки оборудования на месторождения в максимально сжатые сроки.

Согласно планам, Курганская область предоставит площади, поддержку и кадры с их дальнейшим обучением для открытия предприятия по изготовлению нефтегазовых установок (устьевая арматура, буровые изделия, продукция для ремонта скважин). INTLEF, со своей стороны, обеспечит промышленников технологиями производства и инвестициями.

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков во время встречи отметил:

«Регион выбран правильно. По тарифам мы сейчас сравняемся с соседними регионами. Если проект ожидает успех, то мы готовы предложить вам площадку на территории опережающего развития. Можно будет строить новое предприятие с пакетом налоговых льгот».

Для реализации этой идеи были выбраны производственные площадки «Курганского арматурного завода», который на данный момент постепенно восстанавливает былые мощности.

«Я думаю, если половина тех договоренностей, о которых мы переговорили с нашими коллегами, будет исполнена – то это уже реальный шаг к возрождению арматурного завода», – подчеркнул  председатель Совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов. – «Это не будет старый завод «Икар». Это будет абсолютно новое арматурное предприятие, которое будет обладать другими компетенциями, гораздо выше. Завод будет выпускать продукцию уже мирового уровня, и мы будем предлагать ее нашим российским коллегам».

Справка:

ООО «Курганский арматурный завод» создан на базе ОАО НПО «Курганприбор» и специализируется на производстве запорной арматуры для предприятий нефтяной, газовой, химической промышленности. Вся выпускаемая арматура выпускается из сталей обычного качества, легированных, а так же высоколегированных; климатических исполнений умеренного и холодного климата; для агрессивных и неагрессивных рабочих сред; тип присоединения фланец (в том числе и с размерами по ANSI), под приварку, муфта. 

В производственном цикле задействовано более 2000 единиц различного оборудования, имеется собственный инструментальный цех, лучшее в области гальваническое производство, центральная измерительная и центральная заводская лаборатории для проведения входного контроля поступающих материалов и различных видов испытаний.

ARMTORG.RU

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