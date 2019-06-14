Минкомсвязь России объявила конкурс на подключение Чукотки к интернету по оптоволокну

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило конкурс на предоставление субсидии на присоединение Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации. Подключить регион к магистральным линиям передач планируется с помощью подводной волоконно-оптической линии передачи (ПВОЛП) из Петропавловска-Камчатского в Анадырь. Мероприятие предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Чукотский АО остается единственным регионом страны, не подключенным к интернету по проводам. Дорогая спутниковая связь – пока единственный доступный там способ выхода во всемирную сеть. Прокладка ПВОЛП позволит снизить тарифы на передачу данных, выровнять их по отношению к тарифам в других регионах, будет способствовать дальнейшему развитию на территории автономного округа информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и социально значимых услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения и финансов.

Планируется, что общая протяженность ПВОЛП составит 2220 км, в том числе 2210 км пройдет по дну моря. Пропускная способность линии – не менее 100 Гбит/с (максимально до 8 Тбит/сек), ее морская часть должна включать не менее четырех оптических волокон, наземная – не менее 24.

Предельный объем субсидии победителю конкурса на 2019 год составит 234 млн руб., на 2020-й – 500 млн, на 2021-й – 4 млрд 10 млн, на 2022-й – 2 млрд 184 млн.

Подробная информация об условиях проведения конкурса представлена в разделе «Документы».