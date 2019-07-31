Правительство РФ выделит Приморью 110 млн рублей на строительство жилья в Большом Камне

Приморский край получит дополнительно 110 млн рублей на возведение домов в городе Большой Камень, где продолжается создание Судостроительного комплекса "Звезда", сообщает в среду пресс-служба администрации Приморья.

В Большом Камне реализуется проект создания Судостроительного комплекса "Звезда", для работников которого планируется построить 5,79 тыс. квартир, полностью обеспечив их потребности в жилье. В июле вице-премьер РФ Юрий Борисов, который посетил Большой Камень, констатировал отставание в строительстве социальной инфраструктуры города. По его словам, отстает жилищная программа, строительство социальных объектов, медицинских центров, торгово-развлекательных центров.

"Всего на развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке направят дополнительно более 15 млрд рублей. Из них на строительство жилых домов в Большом Камне Приморский край получит 110 млн рублей. Таким образом, в этом году на эти цели региону направлено 1,3 млрд", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение об увеличении финансирования было принято на заседании кабинета министров под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. При этом глава правительства поручил "обеспечить четкий контроль за тем, как эти средства будут расходоваться".

Деньги выделяются в рамках единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов, соответствующее постановление председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживают 80% населения региона, или 6,6 млн человек.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

ТАСС