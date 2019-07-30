"Россети Северный Кавказ" спасают важные энергообъекты Северной Осетии от "большой" воды

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» завершают работы по переносу участка линии электропередачи от паводковых вод в Моздокском районе. Воздушная линия 110 кВ «Прохладная-2» - «Терек-110» с отпайкой на подстанцию «Екатериноградская» отвечает за транзит электроэнергии между энергосистемами Северной Осетии и соседней Кабардино-Балкарией. Также объект является источником энергоснабжения нескольких населенных пунктов самого отдаленного района республики и его социально значимых объектов.



Частые ливневые дожди в июле стали причиной увеличения уровня воды и в реке Малка. Бурные потоки наводнившейся реки прорвали берега и поменяли прежнее русло. «Большая» вода подступала все ближе к энергообъекту. Опоры важнейшей линии электропередачи оказались в зоне риска и могли не выдержать нового напора стихии. Руководством филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» было принято решение в срочном порядке провести работы по выносу участка линии на безопасное расстояние от берега.



Бригады службы технической эксплуатации и организации ремонтов во главе с мастером Андреем Дмитриевым и специалисты линейной службы Моздокских РЭС под руководством мастера Юрия Данилова проводят работы по установке новых опор. Энергетики установили 10 железобетонных опор 110 кВ с прочными фундаментами, на которых в настоящее время монтируется три фазы высоковольтных линий по 1,5 км провода каждая.

«Выполняемые нами работы исключат вероятность нештатных ситуаций и прекращения энергоснабжения населения Моздокского района», - пояснил главный инженер филиала «Севкавказэнерго» Ацамаз Кабисов.