В АО "РЭС" подвели итоги реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года

ПС Центральная ТП и ВЛ - Ленинский р-н ПС Текстильная

В середине июля в акционерном обществе «Региональные электрические сети» подвели промежуточные итоги реализации масштабной инвестиционной программы. Приоритетными задачами инвестиционной деятельности предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.

В течение первого полугодия в рамках реализации инвестиционной программы АО «РЭС» высокими темпами велись работы по реконструкции высоковольтных подстанций (ПС), в том числе с увеличением установленной мощности трансформаторов. Мероприятиями охвачено сразу несколько подстанций, расположенных не только в Новосибирске, но и на территории области. Среди них - ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Баганская, ПС 110 кВ Первомайская, ПС 110 кВ Карасукская, ПС 110 кВ Текстильная, ПС 110 кВ Колывань, ПС 110 кВ Пашино, ПС 110 кВ Животновод. На сегодняшний день успешно завершены работы по замене силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Текстильная и на ПС 110 кВ Карасукская.

Кроме того, по итогам 6 месяцев текущего года АО «РЭС» удалось завершить и ввести в эксплуатацию несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость:

реконструкция линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ от ПС Первомайская, питающих р.п. Раздольное;

строительство ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ от ПС Волочаевская, от которых осуществляется электроснабжение п. Восход и п. Каменка;

реконструкция кабельной линии 10 кВ от ПС Мочище и т.д.

Всего за 1 полугодие 2019 года АО «РЭС» введено в эксплуатацию более 130 км ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, 84 трансформаторных подстанции (ТП) 10/0,4 кВ суммарной установленной мощностью более 20 МВА.

В целом в 2019 году АО «РЭС» в рамках инвестиционной программы планирует выполнить значительный объем мероприятий:

реконструкцию сетей 0,4-10 кВ с целью обеспечения надлежащих показателей качества электрической энергии - замена проводов и опор воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, замена существующих и установка дополнительных ТП предусмотрена почти на 60 объектах в городе и области, в том числе в частном секторе Дзержинского, Октябрьского и Ленинского районов Новосибирска, а также в Новосибирском (с. Новолуговое, с. Криводановка), Коченевском, Колыванском и других районах области, включая реконструкцию сетей в с. Новорозино, Лекарственное, Искра;

строительство (реконструкцию) сетей 6-10 кВ с целью усиления связей между трансформаторными подстанциям, распределительными пунктами;

создание схем резервирования, установка пунктов секционирования (реклоузеров) сети 10 кВ с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, сокращения времени и количества перерывов электроснабжения;

продолжить и завершить реконструкцию высоковольтных подстанций 110 кВ, в том числе масштабные работы по реконструкции электрической подстанции ПС 35 кВ Барлак в Мошковском районе, предусматривающие перевод подстанции на более высокий класс напряжения (110 кВ) и увеличение установленной мощности до 32 МВА.

Завершение указанных инвестиционных проектов не только позволит выполнить основные задачи, стоящие перед АО «РЭС», по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей г. Новосибирска и районов Новосибирской области, но и повысит эффективность функционирования электросетевого комплекса региона за счет создания более надежных схем присоединения и замены оборудования на новое, соответствующее современным требованиям.

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/