135 светильников в июле установили энергетики "Россети Северо-Запад" в Вологодской области

Специалисты «Вологдаэнерго» филиал «Россети Северо-Запад» продолжают работу в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины», в оперативном режиме с начала года устанавливая светильники наружного освещения для непрерывной работы освещения в темное время суток в населенных пунктах Вологодской области.

Так, в июле было установлено 135 светильников в нескольких районах Вологодской области среди которых: Бабаевский район – 8 штук, Вологодский район – 18 штук, Великоустюгский район – 17 штук, Кич-Городецкий район – 51 штука, Кирилловский район – 25 штук и в других населенных пунктах. В августе работы будут продолжены.

Проект «Светлые улицы Вологодчины» стартовал в середине декабря 2018 года по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Программа направлена на обеспечение круглогодичной устойчивой работы систем уличного освещения региона в целях создания благоприятных условий проживания граждан, соблюдения необходимых мер безопасности.