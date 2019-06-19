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Модернизация

135 светильников в июле установили энергетики "Россети Северо-Запад" в Вологодской области

Специалисты «Вологдаэнерго» филиал «Россети Северо-Запад» продолжают работу в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины», в оперативном режиме с начала года устанавливая светильники наружного освещения для непрерывной работы освещения в темное время суток в населенных пунктах Вологодской области.

Так, в июле было установлено 135 светильников в нескольких районах Вологодской области среди которых: Бабаевский район – 8 штук, Вологодский район – 18 штук, Великоустюгский район – 17 штук, Кич-Городецкий район – 51 штука, Кирилловский район – 25 штук и в других населенных пунктах. В августе работы будут продолжены.

Проект «Светлые улицы Вологодчины» стартовал в середине декабря 2018 года по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Программа направлена на обеспечение круглогодичной устойчивой работы систем уличного освещения региона в целях создания благоприятных условий проживания граждан, соблюдения необходимых мер безопасности.

«На реализацию данного проекта из областного бюджета выделено более 390 миллионов рублей. В настоящее время все без исключения муниципальные образования приступили к работам по установке новых светильников, - рассказал начальник управления энергетического комплекса Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Михаил Филин. - Все работы по установке новых фонарей планируем завершить до 1 октября 2019 года».

Компания: Филиал "Россети Северо-Запад" — "Вологдаэнерго"

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