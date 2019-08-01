Крупный пожар произошел в Крыму из-за обрыва проводов

В Сакском районе Крыма из-за обрыва высоковольтной линии электропередач произошло крупное возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Сообщение о происшествии в районе села Луговое к спасателям поступило в 16:35. Из-за сильного ветра огонь грозил перекинуться на расположенный недалеко населенный пункт. Пожарные за полчаса ликвидировали возгорание, площадь которого составила 800 кв.м. Пострадавших нет.

KRYM.NEWS