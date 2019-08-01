"Мегафон" по нацпроекту подключит к интернету более 200 социальных объектов в Ингушетии

"Мегафон" подключит к интернету более 200 социально значимых объектов в Ингушетии по нацпроекту "Цифровая экономика", сообщил в четверг ТАСС директор регионального отделения компании Залимхан Акиев.

"Мегафон" выиграл тендер на подключение к интернету более 200 социально значимых объектов Ингушетии, среди которых органы местного самоуправления, общеобразовательные школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения Росгвардии, избирательные комиссии, пожарные части. Стоимость контракта составляет более 100 млн рублей", - сказал Акиев.

По его словам, работы по подключению объектов к интернету уже начались, теперь доступ в сеть получат даже те муниципалитеты, в которых ранее не было такой возможности.

"Мы планируем и дальше развивать нашу инфраструктуру в республике. Благодаря проекту высокоскоростной интернет придет во многие населенные пункты, где раньше его не было, в том числе в домохозяйства. Таким образом цифровое неравенство городских и сельских поселений будет сведено к минимуму - интернет будет доступен как в городах, так и в относительно отдаленных населенных пунктах", - добавил Акиев.

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в РФ планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов власти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.

ТАСС