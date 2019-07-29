Минстрой России утвердил Справочник технологий водоподготовки и очистки воды

Справочник содержит перечень перспективных технологий водоподготовки и очистки воды, которые рекомендованы к использованию при реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Подготовкой справочника занималась рабочая группа экспертов, сформированная при Минстрое России. Перед экспертами и специалистами министерства была поставлена задача – завершить разработку справочника до 1 августа 2019 года. В нем представлена краткая информация, позволяющая обосновать по единому алгоритму выбор перспективных технических и технологических решений, применяемых в проектах мероприятий по реконструкции, модернизации, строительства объектов централизованных систем водоснабжения.

«На реализацию федерального проекта «Чистая вода» за шесть лет будет направлено 245 млрд рублей, из которых 147 млрд рублей – средства федерального бюджета. Предоставление федеральных субсидий регионам будет осуществляться в том числе с учетом конкретного технологического решения, предлагаемого к реализации. Справочник позволит не тратить время на поиски подходящих решений и оптимизировать расходы субъектов на реализацию проекта», - подчеркнул Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России, руководитель рабочей группы по разработке справочника.

Справочник направлен в субъекты Российской Федерации, а также опубликован на сайте Минстроя России. В нем представлены классификации источников водоснабжения, систем водоснабжения, методов водоподготовки, показателей наличия загрязнения и т.д. Разработчики отмечают, что справочник также будет полезен работникам организаций водопроводно-канализационного хозяйства, проектных организаций, ФАУ «Главгосэкспертизы», региональных структур ФАС (РСТ, РЭК).