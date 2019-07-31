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Модернизация

"Россети Северный Кавказ" помогает развитию инфраструктуры в Зеленчукском районе КЧР

Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкесскэнерго

Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкесскэнерго

Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкесскэнерго

Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкесскэнерго

Директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин принял участие в рабочей встрече руководителей организаций жизнеобеспечения, органов власти и депутатов Парламента Карачаево-Черкесии с жителями Зеленчукского района. Главной темой встречи стала реализация на территории района различных федеральных программ и национальных проектов, строительство и реконструкция инфраструктурных объектов.

В населенных пунктах района в рамках этих программ и проектов возводятся детские сады, дома культуры, спортивные площадки и стадионы, ведутся работы по газификации села Маруха и поселка Архыз, решается вопрос с водоснабжением в селе Хасаут Греческое. Свой вклад в социально-экономическое развитие района вносят и энергетики. Зеленчукские районные электросети и Зеленчукские электросети филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут необходимые ремонтные работы по обновлению распределительных сетей 0,4-10 кВ.

На данный момент смонтировано около трех километров нового самонесущего изолированного провода, более 50 опор, в селе Маруха заменен один дефектный трансформатор, в станице Исправной установлены 26 новых опор и протянуто два километра провода. В стремительно развивающемся курортном поселке Архыз установлены две новые трансформаторные подстанции для подключения новых объектов. Всего же до конца года энергетики заменят здесь более 17 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, установят более 170 новых опор, четыре трансформатора и почти 60 единиц другого оборудования.

Эти и другие работы, которые проводятся на подстанциях и воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ на территории района, позволяют обеспечивать потребителей качественным и надежным энергоснабжением, выдавать необходимые мощности для подключения новых строящихся социальных и туристических объектов. Это позволит обеспечить поступательное развитие всего Зеленчукского района.

Компания: Россети Северный Кавказ

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