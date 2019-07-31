Амурские электрические сети восстанавливают энергоснабжение в селах, пострадавших от паводка

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК») разработали и реализовали резервную схему электроснабжения шести сел в Мазановском районе (Угловое, Богословка, Козловка, Ульма, Абайкан и Новороссийка), попавших в зону наводнения. В настоящий момент энергетики проводят работы по подключению потребителей.

Накануне ввели в работу три трансформаторные подстанции в селе Угловое, сегодня продолжаются аварийно-восстановительные работы в этом селе и на подстанции 35/10 кВ «Угловая». Оборудование отмывается, очищается, сушится, территорию подстанции очистили от мусора, принесенного водой. Подключены трансформаторные подстанции в селах Козловка и Ульма, работы по подключению ведутся в Богословке. Одновременно идет осмотр линии электропередачи, поставляющей электроэнергию в Новороссийку.

«В Мазановский район дополнительно командирован персонал и техника для проведения аварийно-восстановительных работ и скорейшего восстановления электроснабжения в подтопленных селах, - рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – 32 человека работают на подстанции «Угловая», в близлежащих селах, им в помощь выделено 8 единиц техники и обеспечены условия для проживания непосредственно на месте проведения работ. Объем АВР значительный, надо ввести в работу все пострадавшее от паводка оборудование, провести разъяснительную работу с населением по электробезопасности и подключить каждый дом».

На 13.00 2 августа подтоплены 80 воздушных линий электропередачи (2908 опор стоят в воде), 31 ТП 10/0,4 кВ. Всего без электроснабжения из-за наводнения остаются 5 сел, в 5 населенных пунктах оно частично восстановлено. Не везде ушла вода, поэтому для обеспечения безопасности населения оборудование там не подключают.

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» просит жителей области быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности! Нельзя приближаться и прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

При обнаружении оборванных проводов сообщите об этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.