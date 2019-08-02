Еврокомиссия подает иск против Бельгии в Суд Европейского Союза

Европейская комиссия приняла решение подать в Суд Европейского Союза иск против Бельгии за неспособность должным образом обеспечить правильное выполнение правил рынка электроэнергии и газа ЕС в соответствии с Директивами по электроэнергии 2009/72/EC и по газу 2009/73/EC.

Обе директивы являются частью Третьего энергетического пакета и содержат ключевые положения, обеспечивающие надлежащее функционирование энергетических рынков. Суть претензий Еврокомиссии состоит в том, что Бельгия неверно транспонировала в национальное законодательство некоторые полномочия национального регулятора в энергетике (Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz, CREG). В частности, бельгийскому регулятору не были даны полномочия на принятие решений, которые являются обязательными для регулирующих органов в электроэнергетике и газовой отрасли. CREG может только вносить предложения правительству для принятия необходимых решений. Кроме того, условия подключения к электрическим и газовым сетям также устанавливаются правительством, а не регулятором, как того требует законодательство ЕС. Наконец, бельгийское законодательство не гарантирует, что операторы систем передачи энергоресурсов, фактически контролирующие всю электрическую или газовую сеть, за которую они несут ответственность, в состоянии полностью обеспечить недискриминационный доступ поставщиков электроэнергии или газа к передающей сети.

Комиссия в октябре 2014 г. направила властям Бельгии официальное письмо с уведомлением о начале разбирательств в отношении нарушений, допущенных Бельгией, а затем аргументированное мнение в феврале 2016 г. Поскольку Бельгия не урегулировала все поднятые Еврокомиссией вопросы, комиссия решила передать дело в Суд ЕС.

Официальный сайт European Commission, информационно-аналитический ресурс Enerdata