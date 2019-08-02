Калининская АЭС на 100,8% выполнила план июля по выработке электроэнергии

В июле 2019 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,001 млрд кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 100,8%. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 100,84%.

За прошедший месяц в энергосистему отпущено 2,835 млрд кВтч электроэнергии. Такого количества достаточно для обеспечения электроэнергией порядка 31,5 млн человек (при среднем потреблении 89 кВтч в месяц).

C начала 2019 года доля Калининской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составляет 80,41 %. Потребление электроэнергии в Тверской области за первое полугодие 2019г. составило 0,706 млрд кВтч. При этом Калининская АЭС за этот же период года отпустила 14,076 млрд кВтч.

Сегодня Калининская АЭС выдает мощность в Объединенную энергосистему (ОЭС) Центра, которая располагается на территории Центрального и Северо-Западного Федеральных округов и 19-ти субъектов РФ. С начала 2019 года электроэнергетический комплекс ОЭС выработал 117,2 млрд кВтч электроэнергии, что на 3,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. За I полугодие 2019 годв выработка Калининской АЭС составила 14,868 млрд кВтч или 17,4% в структуре производства межрегиональной системы.

В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС. Их суммарная нагрузка составляет 4274 МВт.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru