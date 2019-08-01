На Мутновских геотермальных электростанциях АО "Геотерм" стартовала ремонтная кампания

Специалисты АО «Геотерм» (входит в Группу РусГидро) приступили к подготовке электростанций к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.

С 1 августа на Мутновской ГеоЭС-1 остановлено генерирующее оборудование. В соответствии с утвержденной ремонтной программой энергетикам предстоит отремонтировать два энергоблока. В перечне основных работ на Верхне-Мутновской ГеоЭС — капитальный ремонт турбоагрегата ст.№1 и текущие ремонты энергоблоков №2,3.

Основные ремонтные работы завершатся к 20 августа. В этот период всю нагрузку будут нести Камчатские ТЭЦ. Одновременно бригады Центральных электрических сетей проведут плановый ремонт воздушной линии 220 кВ ВЛ-201, связывающей Мутновские ГеоЭС с центральным энергоузлом.

Кроме основных работ в компании проводится ряд дополнительных мероприятий, обеспечивающих успешное прохождение ОЗП. В июле выполнен ремонт трансформатора плавки гололеда. Оперативный персонал проходит противоаварийные и противопожарные тренировки, формируется авариный запас материалов и резервного оборудования. На объектах геотермального промысла ведутся работы по разбурке солевых отложений в стволе геотермальной скважины, выполняется большой объем работ по восстановлению теплоизоляции на трубопроводах транспортировки ПВС (пароводяной смеси) и антикоррозийной защите технологических металлоконструкций.

На Паужетской ГеоЭС особое внимание уделено ремонту основного энергетического оборудования. На станции уже выполнен текущий ремонт паровой турбины №3. В октябре планируется отремонтировать турбоагрегат № 1, генератор №1 и два трансформатора. С целью увеличения установленной мощности до конца года предстоит выполнить реконструкцию Озерновской ДЭС с вводом двух новых дизель-генераторных установок по 1 МВт и отремонтировать четыре дизель-генератора. Реализация этого проекта позволит значительно повысить надежность энергоснабжения в Озерновском энергоузле.

До наступления зимы необходимо подготовить автотранспортную технику, завезти дизельное топливо для ДГУ в Озерновском энергоузле, выполнить ремонт производственных помещений и фасада здания Паужетской ГеоЭС. Также в этом году будет выполнена антикоррозионная покраска опор ЛЭП-35 кВ «Паужетка-Озерная».

Все мероприятия, осуществляемые специалистами энергокомпании в рамках ремонтной программы, направлены на дальнейшее повышение надежности работы и безопасности эксплуатации оборудования станций.