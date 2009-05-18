На Новопортовском месторождении обустроят кусты газоконденсатных добывающих скважин

Омский филиал Главгосэкспертизы РФ рассмотрел и одобрил проект обустройства кустов газовых скважин на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ).

Об этом Главгосэкспертиза РФ сообщила 2 августа 2019 г.

Проект предусматривает обустройство на месторождении 5 кустовых площадок. В составе новых кустов будет пробурено более 30 газоконденсатных скважин. Кусты скважин будут расположены на частично обустроенных участках Новопортовского НГКМ. Между ними будут проложены коридоры технологических, транспортных и энергетических коммуникаций, в т.ч. газосборные сети и метанолопроводы, автомобильные дороги, а также высоковольтная линия.

Новопортовское месторождение является одним из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений п-ва Ямал. Месторождение расположено за Полярным кругом, в 250 км к северу от г. Надым и в 30 км от побережья Обской губы. На базе Новопортовского НГКМ Газпром нефть формирует мощный сухопутный кластер нефтегазодобычи. Извлекаемые запасы Новопортовского месторождения категорий C1+С2 составляют более 250 млн т нефти и газового конденсата, а также более 320 млрд м3 газа (с учетом палеозойских отложений).

Месторождение было открыто в 1964 г., добыча началась в 2012 г., а полномасштабное эксплуатационное бурение - летом 2014 г. В июне 2019 г. накопленная добыча нефти на Новопортовском месторождении достигла 20 млн т. В эксплуатации находится 230 скважин, 49 из которых многозабойные. На месторождении ведутся работы по 3й фазе проекта Новый порт, которая предусматривает разработку нефтяных и газовых залежей в северной части Новопортовского месторождения.

Активно развивается газовая инфраструктура Новопортовского НГКМ. Добываемый газ поступает на установку комплексной подготовки газа (УКПГ) для дальнейшей закачки газа в пласт и подачи на газотурбинную электростанцию (ГТЭС) Новопортовского НГКМ. Построенная на Новопортовском НГКМ инфраструктура позволяет закачивать обратно в пласт 20-22 млн м3/сутки газа. Кроме того, с 2022 г. газ Новопортовского месторождения планируется использовать для газоснабжения с. Новый Порт. В январе 2019 г. сообщалось о том, что Газпром нефть изучает возможность строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на п-ве Ямал, ресурсной базой которого в т.ч. могло быть Новопортовское НГКМ.