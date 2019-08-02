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Инвестиции (проекты)

Около 1 млрд рублей вложит инвестор в завод по производству электрооборудования в Дубне

Около 1 млрд рублей вложит инвестор в завод по производству электрооборудования в Дубне

2 августа 2019, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ ДУБНА, ЭНКОР
Отрасль: Электротехника 

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Порядка 1 млрд рублей намерена инвестировать компания "Энкор" в строительство завода электротехнического оборудования на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье, на предприятии будет создано около 220 рабочих мест. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Инвестор планирует возвести предприятие на правобережной площадке ОЭЗ "Дубна" общей площадью 18 тыс. кв. м <...> Общий объем инвестиций в проект составит порядка 975 млн рублей. В ходе его реализации компания намерена создать 220 рабочих мест", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

Как отмечается в сообщении, резидентом особой экономической зоны "Дубна" планирует стать ООО "Энкор" - разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования. Потенциальными покупателями продукции производителя станут торговые компании и подрядчики, участвующие в реконструкции и модернизации объектов и инфраструктуры ОАО "РЖД", ГУП "Московский метрополитен" и метрополитенов других городов.

ТАСС

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