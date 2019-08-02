Путин пообещал оказать поддержку властям Астраханской области в создании портовой ОЭЗ

Президент России Владимир Путин пообещал при необходимости оказать дополнительную поддержку властям Астраханской области в создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом он заявил на встрече с врио губернатора региона Игорем Бабушкиным.

Глава области доложил Путину о том, что в регионе уже сформирована рабочая группа, ведется оформление земельного участка для создания ОЭЗ. Ведутся переговоры с федеральными органами исполнительной власти, в частности, с Министерством транспорта, Росморпортом, а также с потенциальными инвесторами, добавил он.

"Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу", - ответил ему президент.

Бабушкин пообещал до 1 декабря подготовить президенту доклад, в котором будет сформулировано "четкое понимание по срокам и этапности формирования портовой особой экономической зоны".

"Мы рассчитываем в рамках реализации получить увеличение грузопотока до 15 млн тонн в год по направлениям север - юг и запад - восток", - добавил врио губернатора.

Портовая ОЭЗ

Создание на Каспийском побережье портовой ОЭЗ обсуждалось 14 мая на совещании по вопросам социально-экономического развития области с участием Путина. В частности, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов обратил внимание на то, что ОЭЗ следует создавать под конкретного инвестора и только с финансовыми гарантиями с его стороны.

Президент поручил еще раз проработать этот вопрос, попросив не затягивать его решение. Власти региона рассчитывают, что налоговые преференции и льготы при получении статуса портовой ОЭЗ позволят переориентировать большие грузопотоки и загрузить мощности астраханских портов.

Как сообщалось, инвестиции в ОЭЗ на территории, прилегающей к морскому порту Оля, оцениваются в 75 млрд рублей. Правительством Астраханской области и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" 19 апреля заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта по строительству контейнерного порта в Лиманском районе.

ТАСС