Tesla представила модульные батареи Megapack — из их массива можно создавать целые электростанции!

Tesla представила новое поколение модульных батарей Megapack размером с морской контейнер. Батареи предназначены для «крупномасштабного» хранения зеленой энергии. Составленные вместе, они смогут заменить обычные электростанции, а массив из них может быть установлен и подключен всего за три месяца, пишет Engadget.

До сих пор солнечная батарея Tesla мощностью 129 МВт·ч, установленная в Южной Австралии, оставалась крупнейшей литий-ионной батареей в мире. Она заменила крупную угольную электростанцию, которая ранее обеспечивала домохозяйства в регионе электричеством.

Каждая батарея Megapack имеет мощность около 3 МВт·ч — они позволяют хранить солнечную и ветряную энергию и в случае необходимости подавать ее на сети. В компании отмечают, что батареи предназначены для создания гигантских модульных конструкций — например, массив мощностью 1 ГВт·ч сможет обеспечивать электричеством все дома в Сан-Франциско в течение шести часов.

Компания также заявляет, что аккумуляторы позволят значительно упростить хранение электричества в промышленных масштабах. Плотность энергии в Megapack на 60% выше, их установка занимает в 10 раз меньше времени, чем строительство традиционных электростанций, а массивы — на 40% меньше места.

Хайтек