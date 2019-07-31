"Холдинг Кабельный Альянс" подтвердил высокое качество всех процессов

«Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК).

Сертификат по новой версии международного стандарта ISO 9001:2015 компания получила четыре года назад. Раз в три года проводится сертификационный, а ежегодно – инспекционный аудит, призванный подтвердить соответствие всех технологических и других процессов международным требованиям.

Аудит позволяет выявлять моменты, которые требуют усовершенствования на всех производственных этапах: от размещения заказа до выпуска готовой продукции. На основании итогов аудиторской проверки ставятся конкретные задачи по повышению эффективности управления процессами закупки материалов, производства и сбыта кабельных изделий. В частности, по последним рекомендациям аудиторов в ХКА были детализированы критерии оценки поставщиков, введено понятие ключевого поставщика. Такое строгое ранжирование исключает возможные проблемы уже на этапе снабжения производства.

Один из важнейших ориентиров в оптимизации рабочих процессов – оценка потребителей. «Мы регулярно проводим анкетирование среди наших клиентов. Они высоко оценивают качество продукции, ассортимент и сервис. Обратная связь позволяет повысить уровень удовлетворенности потребителя», - пояснила ведущий специалист по СМК Светлана Ахмедьянова.

Холдинг готов выполнять уникальные заказы с учетом специфики требований любого клиента. Каждому обеспечивается индивидуальный подход, выстраивается гибкая ценовая политика.

«Строгое соблюдение всех стандартов технологических процессов, контроль качества материалов и готовой продукции – наша главная задача, при её решении не бывает мелочей, которыми можно пренебречь. Накопленный опыт, предупреждение рисков на всех этапах рабочего процесса, оперативное реагирование на проблемные моменты позволяет нам соответствовать международным стандартам. Наличие у производителя сертифицированной СМК является обязательным условием для большинства крупных потребителей и усиливает позиции холдинга в высококонкурентной среде. Но главное для нас – это дополнительная гарантия высокого качества нашей продукции и залог безупречной репутации нашей компании», - подчеркнул директор по продажам ООО «ХКА» Андрей Хмурович.