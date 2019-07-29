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Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов посетил энергообъект Россети Сибирь в Забайкалье

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов посетил энергообъект Россети Сибирь в Забайкалье

2 августа 2019, 09:30
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Сибирь

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов в ходе визита в Читу посетил Центр управления сетями (ЦУС) Забайкальского филиала компании «Россети Сибирь».

В ЦУСе заместителя министра встречали директор Забайкальского филиала Россети Сибирь Антон Битуев и заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС Виталий Лещенко. Андрей Черезов заслушал рапорт дежурного диспетчера и задал несколько вопросов. В частности, его интересовали отдельные вопросы процесса цифровизации сетей в Забайкалье.

Напомним, к 2030 году все электрические сети, находящиеся в зоне ответственности Россети Сибирь будут переведены на «цифру». В Забайкальском крае сейчас ведутся мероприятия по созданию первой цифровой подстанции. После реконструкции подстанция напряжением 35 кВ «Верх-Чита» станет современнейшим энергообъектом.

Еще один пилотный проект, реализация которого уже ведется специалистами «Читаэнерго» - создание цифрового района электрических сетей (РЭС). Он предусматривает внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики. Для потребителей Забайкалья переход на «цифру» будет означать рывок вперед в качестве и надёжности электроснабжения. Результаты начала цифровой трансформации сетей заметны уже сейчас. Например, с начала года существенно снижено число технологических нарушений в сетях разного класса напряжения. Средняя длительность перерывов электроснабжения в Забайкальском крае не превышает полутора часов.

 

Компания: Россети Сибирь

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