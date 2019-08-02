 
Подписаться на новости
Новости портала

Завод ПластКрафт выступил партнером Кабельного пейнтбола-2019

Производство завода ПластКрафт

Производство завода ПластКрафт

Производство завода ПластКрафт

Производство завода ПластКрафт

Образцы продукции завода ПластКрафт

Образцы продукции завода ПластКрафт

Набор участников на главный кабельный спортивный турнир этого года "Кабельный пейнтбол-2019" стремительно набирает обороты. Его анонс состоялся совсем недавно, но редакция портала RusCable.Ru, организатора мероприятия, уже получила большое количество заявок и отзывов. Кабельный пейнтбол официально поддержал завод ПластКрафт, что стало важным событием в рамках подготовки турнира. Известная компания-производитель пластикатов для кабельной промышленности укрепила одну из главных тематик грядущей встречи – более яркое и существенное участие «полимерщиков» в жизни кабельного сообщества.

Напоминаем, что 23 августа, в профессиональном клубе «Черная пантера», портал RusCable.Ru проведет очередную встречу специалистов отрасли для состязания в пейнтболе.  Представители  кабельных компаний, поставщиков и производителей оборудования и материалов, встретятся для дружеского поедигнка и общения в Подмосковье. Каждый из участников, оформивший анкету на официальном сайте мероприятия, получит все необходимое: начиная от полной экипировки, сувениров, доступа к полевой кухне, культурного отдыха в стиле open-air party и заканчивая самым главным – возможностью знакомства и общения с многочисленными представителями рынка в неформальной обстановке и широкий спектр незабываемых эмоций.

Шаг производителей материалов для производства кабельной продукции навстречу к кабельщикам заметен в интересе не только к деловым мероприятиям, но и встречам и событиям, проходящим на отраслевых площадках. В связи с тенденциями кабельного рынка, взявшего ориентир на более грамотную, структурированную и открытую работу с поставщиками материалов, их производители уделяют большое внимание развитию диалога и укреплению взаимоотношений с потребителями полимерной продукции. Одним из самых ярких представителей этой волны является завод ПластКрафт, выступивший партнером мероприятия.

Производство ПластКрафт основано в 2015 году г. Орел. Сегодня оно поставляет широкую номенклатуру пластикатов нескольким крупным предприятиям кабельной промышленности. Завод ведет свою работу по трем основным направлениям: производство компаундов, производство поливочных и технических шлангов и трубок и научную работу и разработки новых компаундов и OEM-производство в рамках лаборатории. В дополнении к пластикатам для оболочек марок ОН-М-40, НГ-30М, ППО/ППИ; для изоляции марок И40-13А, ППИ 30-30; для заполнения марок ПК, ППВ и нескольких марок термоэластопластов, в лаборатории ПластКрафт ведется работа по разработке и освоению новых видов компаундов.

Производственные и испытательные мощности модернизируются и обновляются, а внутренняя лаборатория компании является одним из главных приоритетов развития. Все это, а также штат высококвалифицированных специалистов, позволяют заводу ПластКрафт иметь высокую автоматизацию всех процессов в быстром производстве больших объемов продукции, что снижает производственные издержки и, в свою очередь, цену готовой продукции.

Одним из главных приоритетов компании является не только бескомпромиссное стремление к выпуску высококачественной продукции, но и большое внимание к каждому из своих клиентов. По уровню сервиса и количеству инноваций в способах работы с клиентами, завод ПластКрафт стоит в авангарде рынка материалов, предлагая своим покупателям наиболее выгодные и удобные решения, гибко подстраиваясь под пожелания и предоставляя высокий уровень ведения сотрудничества от производства продукции до ее запуска на линии.

Портал RusCable.Ru продолжает объединять специалистов рынка КПП, электротехнической отрасли, как на площадке профессионального Форума, так и в жизни. Кабельный пейнтбол является одной из самых эффективных площадок для общения и заведения новых контактов, а также для получения незабываемых впечатлений и эмоций. Присоединяйтесь к мероприятию и вы!

Кабельный пейнтбол 2019
дата проведения 23 августа
сбор участников в 12:00
начало игры в 13:00 (без ожидания опаздывающих)

Адрес проведения пейнтбола:
Московская область, Кудиновское шоссе, владение 33: пентбольный клуб "Черная пантера"

Для компаний, заинтересованных в поддержке мероприятия и более развернутого освещения своего участия в нем, портал RusCable.Ru предлагает партнерскую программу. Компания-партнер "Кабельнойго пейнтбола-2019", получит не только 7 зарезервированных мест для участия сотрудников компании в турнире, но и масштабное информационное сопровождение в виде: ролл-апов в зоне мероприятия, публикации новостей о партнерстве и участии, фоторепортаж, публикации в отраслевом еженедельнике RusCable Insider Digest.

По срочным вопросам:

Алена Кулакова
a.kulakova@corp.ruscable.ru

Сергей Мичкин
s.michkin@corp.ruscable.ru

Тел.  8 (495) 229 33 36
viber/whatsapp/telegram: 8 (999) 003 33 36

сайт "Кабельный пейнтбол-2019" https://events.ruscable.ru/paintball/
"Кабельный пейнтбол-2018" итоги https://www.ruscable.ru/news/2018/07/20/RusCable_obyedinyaet_xoroshix_ludej_Itogi_kabelyno/

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
Кабельный пейнтбол 2019: первый партнер мероприятия
RusCable.Ru - главный кабельный видеоблогер. YouTube-шоу RusCable Review - новый проект медиахолдинга
Жаркие дни с RusCable Insider Digest №133
Продолжение репортажа о производстве на
Эта новость часть сюжета Материалы портала
Другие новости сюжета:

Обсуждают на форуме (9)

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно