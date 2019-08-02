Завод ПластКрафт выступил партнером Кабельного пейнтбола-2019

Производство завода ПластКрафт Производство завода ПластКрафт Образцы продукции завода ПластКрафт

Набор участников на главный кабельный спортивный турнир этого года "Кабельный пейнтбол-2019" стремительно набирает обороты. Его анонс состоялся совсем недавно, но редакция портала RusCable.Ru, организатора мероприятия, уже получила большое количество заявок и отзывов. Кабельный пейнтбол официально поддержал завод ПластКрафт, что стало важным событием в рамках подготовки турнира. Известная компания-производитель пластикатов для кабельной промышленности укрепила одну из главных тематик грядущей встречи – более яркое и существенное участие «полимерщиков» в жизни кабельного сообщества.

Напоминаем, что 23 августа, в профессиональном клубе «Черная пантера», портал RusCable.Ru проведет очередную встречу специалистов отрасли для состязания в пейнтболе. Представители кабельных компаний, поставщиков и производителей оборудования и материалов, встретятся для дружеского поедигнка и общения в Подмосковье. Каждый из участников, оформивший анкету на официальном сайте мероприятия, получит все необходимое: начиная от полной экипировки, сувениров, доступа к полевой кухне, культурного отдыха в стиле open-air party и заканчивая самым главным – возможностью знакомства и общения с многочисленными представителями рынка в неформальной обстановке и широкий спектр незабываемых эмоций.

Шаг производителей материалов для производства кабельной продукции навстречу к кабельщикам заметен в интересе не только к деловым мероприятиям, но и встречам и событиям, проходящим на отраслевых площадках. В связи с тенденциями кабельного рынка, взявшего ориентир на более грамотную, структурированную и открытую работу с поставщиками материалов, их производители уделяют большое внимание развитию диалога и укреплению взаимоотношений с потребителями полимерной продукции. Одним из самых ярких представителей этой волны является завод ПластКрафт, выступивший партнером мероприятия.

Производство ПластКрафт основано в 2015 году г. Орел. Сегодня оно поставляет широкую номенклатуру пластикатов нескольким крупным предприятиям кабельной промышленности. Завод ведет свою работу по трем основным направлениям: производство компаундов, производство поливочных и технических шлангов и трубок и научную работу и разработки новых компаундов и OEM-производство в рамках лаборатории. В дополнении к пластикатам для оболочек марок ОН-М-40, НГ-30М, ППО/ППИ; для изоляции марок И40-13А, ППИ 30-30; для заполнения марок ПК, ППВ и нескольких марок термоэластопластов, в лаборатории ПластКрафт ведется работа по разработке и освоению новых видов компаундов.

Производственные и испытательные мощности модернизируются и обновляются, а внутренняя лаборатория компании является одним из главных приоритетов развития. Все это, а также штат высококвалифицированных специалистов, позволяют заводу ПластКрафт иметь высокую автоматизацию всех процессов в быстром производстве больших объемов продукции, что снижает производственные издержки и, в свою очередь, цену готовой продукции.

Одним из главных приоритетов компании является не только бескомпромиссное стремление к выпуску высококачественной продукции, но и большое внимание к каждому из своих клиентов. По уровню сервиса и количеству инноваций в способах работы с клиентами, завод ПластКрафт стоит в авангарде рынка материалов, предлагая своим покупателям наиболее выгодные и удобные решения, гибко подстраиваясь под пожелания и предоставляя высокий уровень ведения сотрудничества от производства продукции до ее запуска на линии.

Портал RusCable.Ru продолжает объединять специалистов рынка КПП, электротехнической отрасли, как на площадке профессионального Форума, так и в жизни. Кабельный пейнтбол является одной из самых эффективных площадок для общения и заведения новых контактов, а также для получения незабываемых впечатлений и эмоций. Присоединяйтесь к мероприятию и вы!

Кабельный пейнтбол 2019

дата проведения 23 августа

сбор участников в 12:00

начало игры в 13:00 (без ожидания опаздывающих)



Адрес проведения пейнтбола:

Московская область, Кудиновское шоссе, владение 33: пентбольный клуб "Черная пантера"

Для компаний, заинтересованных в поддержке мероприятия и более развернутого освещения своего участия в нем, портал RusCable.Ru предлагает партнерскую программу. Компания-партнер "Кабельнойго пейнтбола-2019", получит не только 7 зарезервированных мест для участия сотрудников компании в турнире, но и масштабное информационное сопровождение в виде: ролл-апов в зоне мероприятия, публикации новостей о партнерстве и участии, фоторепортаж, публикации в отраслевом еженедельнике RusCable Insider Digest.

По срочным вопросам:

Алена Кулакова

a.kulakova@corp.ruscable.ru

Сергей Мичкин

s.michkin@corp.ruscable.ru

Тел. 8 (495) 229 33 36

viber/whatsapp/telegram: 8 (999) 003 33 36



сайт "Кабельный пейнтбол-2019" https://events.ruscable.ru/paintball/

"Кабельный пейнтбол-2018" итоги https://www.ruscable.ru/news/2018/07/20/RusCable_obyedinyaet_xoroshix_ludej_Itogi_kabelyno/