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За рубежом

Аномальная жара привела к останову ядерных реакторов АЭС Golfech во Франции

Аномальная жара привела к останову ядерных реакторов АЭС Golfech во Франции

5 августа 2019, 14:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ФРАНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Крупнейшая энергетическая компания Франции EDF Energy приостановила работу своей АЭС Golfech, расположенной на юге Франции, из-за аномальной жары, установившейся в Европе.

АЭС Golfech состоит из двух энергоблоков мощностью 1 310 МВт каждый. Работа энергоблока Golfech 1 в нормальном режиме приостановлена с 24 июля 2019 г., а энергоблока Golfech 2 - с 23 июля 2019 г. Останов АЭС Golfech обусловлен повышением выше 40°С температуры окружающего воздуха, что повлекло за собой рост температуры воды в р. Гаронна (Garonne), используемой для охлаждения реакторов АЭС. Согласно французскому законодательству по защите рек, EDF должна сократить потребление речной воды для охлаждения реакторов при повышении ее температуры.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology

Компания: АО "СО ЕЭС"

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