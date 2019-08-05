Производство Great Wall Motors будет расширено в рамках специнвестконтракта, согласно которому компания обязуется вложить многомиллиардные инвестиции в производство для российского рынка в обмен на получение субсидий.

Haval построит новый завод в России для создания двигателей, трансмиссий, автомобильной электроники и систем управления автомобилем. Производство планируют открывать в Тульской области, где уже находится завод Great Wall Motors. Подобные действия должны создать более 900 рабочих мест и принести стране 90 млрд налоговых поступлений. Компания согласилась инвестировать в российское производство в обмен на компенсацию утилизационного сбора. Отметим, что завод Great Wall Motors был открыт 5 июня 2019 года и пока производит только кроссоверы F7, однако в планах у китайской компании сначала расширить этот список купе-кроссовером F7x и рамным внедорожником H9, а к 2023 году добавить к нему четыре новых SUV.

Проектная мощность завода равна 80 тысячам автомобилей в год, но производитель хочет повысить эту цифру до 150 тысяч в самые сжатые сроки.

ВладТайм Источник: https://www.vladtime.ru/automedia/728939 ©