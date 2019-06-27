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Происшествия

Непогода оставила крымчан без электроэнергии: ГУП РК "Крымэнерго" завершает восстановительные работы

Непогода оставила крымчан без электроэнергии: ГУП РК Крымэнерго завершает восстановительные работы

5 августа 2019, 15:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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4 августа в период действия штормового предупреждения (сильные ливни, грозы, крупный град, шквалы 20-25 м/с с последующим усилением ветра до 30 м/с, в горах – до 38 м/с) в электрических сетях Республики Крым были зафиксированы множественные повреждения линий электропередачи.

По состоянию на 09:00 5 августа за прошедшие сутки в различных районах полуострова зафиксированы технологические нарушения на одной ВЛ 35 кВ и 38 ВЛ 6-10 кВ. От непогоды пострадали 72 населенных пункта (из них 21 – частично) в 14 городских округах и районах республики. На некоторых участках ЛЭП неоднократно фиксировались повторные повреждения.

Суммарно без электроснабжения оставались более 8 тысяч человек. Сильнее всего пострадали потребители Белогорского и Бахчисарайского районов, где линии электропередачи проходят по горно-лесной местности с сильно затрудненным доступом, а также Джанкойского района. Многочисленные точечные повреждения в сетях 0,4 кВ, питающих жилые дома крымчан, зафиксированы в городе Керчи и Ленинском районе.

Наиболее частые причины аварийных отключений ЛЭП – обрывы проводов, их шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падение деревьев и их ветвей на линии электропередачи, нарушения изоляции вследствие грозовых перенапряжений и сильных ливней.

В устранении повреждений была задействована 31 бригада в составе 62 специалистов и  31 единицы специальной техники. Благодаря оперативной работе энергетиков время восстановления электроснабжения потребителей в среднем не превышало четырех часов.

Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме  и продолжатся до полного устранения последствий непогоды. Энергетики ГУП РК «Крымэнерго» прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электроэнергии в дома крымчан.

Компания: КРЫМЭНЕРГО

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