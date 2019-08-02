Николаевская ТЭЦ направила около 28 млн рублей на ремонт котлоагрегата

Первый в этом году капитальный ремонт основного оборудования завершили энергетики Николаевской ТЭЦ филиала «Хабаровская генерация АО «ДГК». На котлоагрегате №5 в период с мая по август сделан большой объем работ по замене поверхностей нагрева.

«В частности, на объекте заменили экранные трубы выше огневого пояса до верхних коллекторов в количестве 27 тонн, частично заменили потолочный пароперегреватель, - комментирует главный инженер Николаевской ТЭЦ Игорь Демьянченко. - Также заменили набивку и уплотнения вращающегося воздухоподогревателя РВП-54».

Ремонт повысит надежность котлоагрегата в предстоящий отопительный сезон, а в будущем увеличит индекс технического состояния и коэффициент полезного действия. На ремонт объекта филиал направил 27,8 млн рублей.



Котлоагрегат №5 стал одним из трех объектов основного оборудования станции, на которых в рамках программы 2019 года запланирован капитальный ремонт. Впереди у энергетиков НТЭЦ – завершение работ на турбоагрегате №4 и дымовой трубе №2.